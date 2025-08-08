Mulheres usam códigos para pedir ajuda em casos de violência doméstica Procuradora Nathalie Malveiro destaca importância de reconhecer sinais de socorro Podcast JR 15 min|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 23h11 (Atualizado em 07/08/2025 - 23h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mulheres em violência doméstica utilizam códigos discretos para pedir ajuda, como pedidos de pizza.

A procuradora Nathalie Malveiro ressalta a importância de reconhecer sinais de socorro e desenvolver planos de segurança.

Treinamento de agentes de segurança é crucial para identificar pedidos incomuns como tentativas de socorro.

A legislação brasileira, como a Lei Maria da Penha, busca proteger vítimas, mas requer políticas públicas eficazes e conscientização social.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mulheres em situações de violência doméstica frequentemente recorrem a métodos discretos para pedir ajuda, como pedidos de pizza ou remédios que indicam perigo iminente. Casos recentes na Bahia e no Mato Grosso do Sul ilustram essas táticas inovadoras. A procuradora de Justiça Criminal, Nathalie Malveiro, sublinha a importância de identificar esses sinais e utilizar canais de denúncia disponíveis para proteger as vítimas.

A violência doméstica geralmente ocorre em casa, um local que deveria ser seguro. Para se protegerem, as vítimas devem desenvolver um plano de segurança com locais seguros, palavras-código e estratégias de fuga. Nathalie Malveiro destaca a importância de ter uma chave acessível e combinar palavras de segurança com amigos e familiares para emergências.

O treinamento adequado dos agentes de segurança é crucial para reconhecer sinais de socorro. Pedidos incomuns feitos à polícia devem ser interpretados como possíveis pedidos de ajuda. A sensibilidade dos atendentes pode ser a diferença entre a vida e a morte dessas mulheres.

A legislação brasileira, incluindo a Lei Maria da Penha e a lei do feminicídio, visa proteger as vítimas de violência. No entanto, o cumprimento eficaz dessas leis requer políticas públicas robustas e apoio tecnológico como tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores.

‌



A violência contra a mulher afeta não apenas as vítimas, mas também suas famílias e comunidades. A conscientização desde cedo é essencial para mudar a dinâmica social e reduzir a violência. A sociedade tem um papel vital na proteção das vítimas, podendo salvar vidas com ações simples.

Veja também

‌



A procuradora de Justiça Criminal Nathalie Malveiro explica como identificar os canais de denúncia

Podcast JR 15 min playlist 1 / 12 Modo teatro Reproduzindo Podcast JR 15 Min #1230 | Violência contra a mulher: o grito silencioso por ajuda Podcast JR 15 Min #1229 | Tarifaço entra em vigor: Brasil reage com ofensiva na OMC Podcast JR 15 Min #1228 | Golpes na busca por emprego: como identificar e evitar falsas ofertas Podcast JR 15 Min #1227 | Fibromialgia será classificada como deficiência no Brasil Podcast JR 15 Min #1226 | Tarifaço de Trump: impacto e riscos para a economia brasileira Podcast JR 15 Min #1224 | Crimes virtuais em alta: como proteger crianças e adolescentes? Podcast JR 15 Min #1223 | Brasil deixa o Mapa da Fome, mas insegurança alimentar ainda preocupa Podcast JR 15 Min #1222 | Consignado privado: nova lei amplia crédito, mas protege o trabalhador Podcast JR 15 Min #1221 | Anuário de Segurança Pública: o retrato da violência no Brasil Podcast JR 15 Min #1220 | Crise comercial: Brasil busca acordo para driblar novas tarifas Podcast JR 15 Min #1218 | Câncer colorretal: a doença que matou Preta Gil e preocupa especialistas Podcast JR 15 Min #1217 | Alfabetização infantil: um caminho de desafios e conquistas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!