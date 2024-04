Podcast JR 15 Min #883 | Macron no Brasil: a questão ambiental e o acordo Mercosul-União Europeia Celso Freitas e o repórter Luiz Fara Monteiro conversam com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Carolina Pavese

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente francês, Emmanuel Macron, está em visita de Estado ao Brasil. Depois de uma passagem pela Guiana Francesa, território ultramarino da França, ele desembarcou no Pará. O presidente tem ainda paradas previstas em Itaguaí, no Rio de Janeiro; São Paulo e Brasília. A visita se concentrará em três áreas principais: questões estratégicas, cooperação em relação aos principais desafios globais e relações econômicas. Celso Freitas e o repórter Luiz Fara Monteiro discutem a importância dessa visita e seus possíveis desdobramentos para os dois países, com a professora de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Europa, Carolina Pavese.