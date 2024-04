Podcast JR 15 Min #892 | Alta nos casos de dengue provoca queda nos estoques dos bancos de sangue

Alto contraste

Segundo o Ministério da Saúde, somente 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente. Atualmente, bancos de sangue em várias regiões do país operam com menos da metade do estoque e, segundo autoridades de saúde, a situação foi agravada pela explosão no número de casos de dengue. A Fundação Pró-Sangue, em São Paulo, por exemplo, um dos maiores hemocentros do país, hoje atua com cerca de 45% da capacidade, o que representa uma situação crítica. Quais são os tipos sanguíneos com níveis mais baixos de doação? Quem teve dengue pode doar sangue? Quais são os critérios? E como aumentar o número de doadores? Celso Freitas e a repórter Cleisla Garcia conversam com o hematologista da Fundação Pró-Sangue, César de Almeida Neto.