Podcast JR 15 Min #884 | Mapa da Desigualdade entre as capitais: dados mostram dificuldades e desafios

O Instituto Cidades Sustentáveis preparou o primeiro Mapa da Desigualdade entre as capitais do Brasil. O levantamento avalia 40 indicadores em várias áreas do poder público municipal. A partir desses dados, foi possível fazer análises e comparações entre as 26 capitais estaduais do país. Quais as capitais brasileiras com menor e maior porcentagem da população abaixo da linha da pobreza? Em qual capital as pessoas morrem mais jovens? Que capital brasileira tem menos pessoas sem instrução? Celso Freitas e a repórter Ingrid Griebel conversam sobre os resultados deste levantamento, com o coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge Abrahão.