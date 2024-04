Podcast JR 15 Min #891 | Polêmica no futebol: denúncias vazias e a prevenção contra fraudes Celso Freitas e Cosme Rimoli conversam com a procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo, Mariana Chamelette

O STJD marcou para 15 de abril o julgamento de John Textor, dono da empresa que administra o Botafogo, por não ter enviado ao tribunal as provas que afirma ter sobre manipulação de partidas no Campeonato Brasileiro de Futebol. Quais os efeitos dessa denúncia sobre a credibilidade do futebol brasileiro? As denúncias do dirigente têm relação com casos já investigados e comprovados em outras categorias do futebol nacional? Que medidas já foram adotadas para o mercado de apostas esportivas não interferir nos resultados do futebol? Celso Freitas analisa esse caso e seus desdobramentos com a procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo, Mariana Chamelette, e o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli.