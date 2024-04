Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/02/2024 Justiça mantém presos Valdemar Costa Neto e assessores do ex-presidente; Bolsonaro fala da operação da PF em entrevista exclusiva

Veja a edição completa do JR desta sexta (9) com os seguintes destaques: reunião entre Bolsonaro e ministros é peça-chave de investigação sobre tentativa de golpe; Justiça mantém presos Valdemar Costa Neto e assessores do ex-presidente; Bolsonaro fala da operação da PF em entrevista exclusiva; Lula e Arthur Lira se reúnem para diminuir tensão entre governo e Congresso; Ministério da Saúde prevê até 4 milhões de casos de dengue este ano no Brasil.