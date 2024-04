Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/03/2024 Ex-jogador Robinho é preso em Santos (SP) por estupro coletivo cometido na Itália. Na Espanha, Daniel Alves não paga fiança e vai passar mais uma noite na prisão

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (21): Ex-jogador Robinho é preso em Santos (SP) por estupro coletivo cometido na Itália. Na Espanha, Daniel Alves não paga fiança e vai passar mais uma noite na prisão. Brasil ultrapassa marca dos dois milhões de casos prováveis de dengue. Temporal causa estragos no Sul, e Defesa Civil nacional faz alerta de chuva forte nos próximos dias. Dez mil denúncias de bullying são registradas no país em menos de um ano. Equipe liderada por médico brasileiro faz transplante de rim inédito.