Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/03/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (22): Mauro Cid sai preso depois de depoimento sobre áudios com críticas à PF. Governo bloqueia quase R$ 3 bilhões do orçamento. Regiões Sul e Sudeste enfrentam chuva, enchentes, falta de luz e mortes. Robinho passa primeiro dia em cela de oito metros quadrados em prisão no interior de São Paulo. Na Espanha, Daniel Alves não paga fiança e segue preso. Princesa Kate Middleton reaparece para anunciar que está com câncer. Ataque a tiros em casa de shows deixa dezenas de mortos e feridos na Rússia.