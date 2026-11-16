A colunista Fábia Oliveira publicou que a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Neymar Jr. teriam sido vistos aos beijos durante uma festa privada, realizada no dia 6 de novembro, antes de um evento automobilístico. Segundo a jornalista, o encontro teria ocorrido em um ambiente onde o uso de celulares era proibido. A informação teria sido repassada à colunista por uma fonte.



Os dois negaram os rumores nas redes sociais. A equipe de Virginia afirmou que a informação é falsa, enquanto Neymar publicou uma nota negando qualquer envolvimento amoroso com a influenciadora.



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