Homem é agredido com coronhadas durante assalto após sair de feira em BH
Vítima de 56 anos tentou reagir à abordagem lutando com o suspeito; criminosos fugiram a pé
Um homem de 56 anos foi agredido com coronhadas na cabeça durante um assalto na região do bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima voltava a pé da Feira do Padre Eustáquio, acompanhada de uma vizinha, quando foi surpreendida por um criminoso armado. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava do outro lado da rua, usava boné preto e chinelos. Ao se aproximar, mostrou um revólver e tentou retirar o celular que estava no bolso da calça da vítima. Durante a abordagem, o assaltante atingiu o homem na cabeça com a arma. A vítima contou à Polícia Militar que tentou reagir e entrou em luta corporal com o criminoso, mas acabou caindo no chão. O suspeito conseguiu roubar o aparelho.
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