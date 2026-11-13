Homem é agredido com coronhadas durante assalto após sair de feira em BH

Um homem de 56 anos foi agredido com coronhadas na cabeça durante um assalto na região do bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima voltava a pé da Feira do Padre Eustáquio, acompanhada de uma vizinha, quando foi surpreendida por um criminoso armado. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava do outro lado da rua, usava boné preto e chinelos. Ao se aproximar, mostrou um revólver e tentou retirar o celular que estava no bolso da calça da vítima. Durante a abordagem, o assaltante atingiu o homem na cabeça com a arma. A vítima contou à Polícia Militar que tentou reagir e entrou em luta corporal com o criminoso, mas acabou caindo no chão. O suspeito conseguiu roubar o aparelho.