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Veja momento em que pintor cai após receber descarga elétrica em MG

Vítima sofreu queda de uma altura de seis metros; ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado a um hospital

Balanço Geral MG|Do R7

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Um pintor, de 22 anos, caiu do segundo andar de uma casa após receber uma descarga elétrica no Centro de Nova Resende, no Sul de Minas. O caso acontece na tarde dessa quarta-feira (22). A queda foi de uma altura de seis metros.

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