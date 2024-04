Biomédica indiciada por morte de paciente em Divinópolis (MG) é presa na Grande BH

Alto contraste

Uma biomédica, de 33 anos, indiciada em maio de 2023, foi presa por homicídio qualificado, durante um procedimento estético em uma clínica em Divinópolis, a 120 km de belo horizonte.

Lorena Marcondes foi presa hoje em um condomínio em Nova Lima, na região metropolitana, depois de uma decisão da justiça. Foi a segunda vez que ela foi parar atrás das grades. Além dela, outros três funcionários da clínica também foram indiciados na época.

Segundo o relato do marido da vítima, ela faria retirada de gordura da barriga e enxerto nos glúteos. Ainda, segundo ele, o procedimento foi feito sem a realização de exames ou avaliação de risco cirúrgico. Durante o procedimento, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória.

As investigações revelaram irregularidades na clínica, incluindo a ausência de equipamentos de suporte e a ocultação de materiais utilizados na sessão. Segundo a Polícia Civil, a profissional praticou exercício ilegal da medicina.

Em nota, a defesa da biomédica Lorena Marcondes ressalta que ela estava aguardando a finalização do inquérito em liberdade e, desde o início das investigações, colaborou com as autoridades competentes. O advogado de Lorena ressaltou ainda que entrou com um pedido de habeas corpus para solicitar que a prisão preventiva seja revogada.