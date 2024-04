Discussão entre funcionárias e servidor público termina em agressão em Ibirité (MG) Segundo as vítimas, essa não seria a primeira vez que homem teria agido com desrespeito

Uma discussão entre funcionárias e um servidor público terminou em agressão em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo as vítimas, essa não seria a primeira vez que o homem teria agido com desrespeito. A polícia foi acionada e está investigando o caso.

Pelas redes sociais, a direção do campus do Instituto Federal de Minas Gerais disse que prestou assistência aos envolvidos e que o caso é investigado pela corregedoria do órgão. A instituição ainda afirma que o servidor permanecerá trabalhando de casa até a conclusão do procedimento administrativo.