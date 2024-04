Homem é preso após câmera do olho vivo flagrar furto de fios de cobre em BH Suspeito tinha 19 passagens por furto; alguns dos cabos cortados continuam pendurados no local

Um homem foi preso depois de furtar fios de cobre em uma rua do bairro Coração Eucarístico, na região noroeste de Belo Horizonte. Ele já tinha 19 passagens por furto. Alguns dos cabos cortados continuam pendurados no local. A polícia foi acionada depois de toda a movimentação ser flagrada por uma câmera do olho vivo.