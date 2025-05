Alinhamento, balanceamento e cambagem: entenda as diferenças Serviços oferecidos em oficinas tem propósitos diferentes: entenda para que servem e o preço médio de cada um Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Divulgação

Os serviços de alinhamento, balanceamento e cambagens são comuns no universo da mecânica. São importantes para manter o veículo na sua trajetória e garantir a segurança em uma viagem de automóvel. Mas muitas vezes o motorista não faz ideia de como são executados esses serviços e quais as diferenças entre eles. O R7-Autos Carros ajuda a desvendar os segredos dessa tríade de serviços composta pelo alinhamento, balanceamento e cambagem.

Freepik/Divulgação

Por que devem ser feitos? o alinhamento é a correção do ângulo da roda em relação ao piso, o balanceamento é o equilíbrio dos pneus na via a cambagem ou cáster é o ângulo de câmber: o ponto de ajuste certo entre o ângulo da roda e do veículo.

O que é o alinhamento?

‌



O alinhamento é o trabalho de correção do ângulo das rodas que saem da posição com o tempo e a quilometragem além de obstáculos comuns como buracos e valetas. O alinhamento é feito com a ajuda de um sistema ótico ou laser ou ainda com computadores que promovem um ajuste milimétrico. Quando não é feito o alinhamento, os pneus tendem a desgastar de forma mais rápida e desigual.

Freepik/Divulgação

‌



O alinhamento das rodas também corrige o efeito da direção torta ao volante. Não fazer o alinhamento tem como resultado a insegurança, desgaste de pneus e problemas mais sérios de suspensão. Não há um preço padrão para esse serviço mas em média o preço pode variar entre R$ 70 e R$ 100.

‌



Balanceamento: o que é e por que devo fazer ?

Esse serviço é de mais fácil compreensão. O equilíbrio de rodagem dos pneus é garantido com o balanceamento das rodas. Por conta de falhas na construção dos pneus e das rodas pode haver sensação de trepidação ao dirigir. Ao corrigir o balanceamento, toda a suspensão é beneficiada e tem sua vida útil ampliada.

Freepik/Divulgação

O balanceamento é feito retirando-se a roda do lugar e instalando-a temporariamente em um equipamento que faz a rodagem e mede a necessidade de se instalar um contra-peso para melhorar o equilíbrio. Não há um preço definido para esse serviço mas uma média de preço fica entre R$ 40 e R$ 50 por roda.

Cambagem

Esse serviço é mais raro e só deve ser feito após algum impacto forte porém ao fazer alinhamento e balanceamento o nível do câmber pode ser medido de forma preventiva. O câmber é o ângulo da roda em relação ao eixo vertical do veículo e deve ser medido com um equipamento específico que ajudará a corrigir essa posição para que o veículo volte ao seu padrão original.

Freepik/Divulgação

Com a cambagem é feito o ajuste da inclinação vertical das rodas de um veículo em relação ao solo permitindo que o conjunto da suspensão trabalhe de forma adequada. Ele também evita o desgaste irregular de pneus e preserva os itens da suspensão como buchas, bandejas, molas e amortecedores. Os preços da cambagem ficam em torno dos R$ 150 podendo variar para mais ou para menos conforme a região e ao tipo de veículo. Caminhões, picapes e outros veículos off road podem ter ajustes mais caros.

