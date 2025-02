Aston Martin Vanquish chega ao Brasil por até R$ 5,6 milhões Nova geração foi apresentada a clientes na Aston Martin em São Paulo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 08h51 ) twitter

Aston Martin/Divulgação

O Aston Martin Vanquish já chegou ao Brasil apenas cinco meses após sua estreia mundial. Um evento reservado a clientes no showroom da marca em São Paulo serviu como avant-première do esportivo britânico.

Com produção limitada a menos de 1.000 unidades por ano, o modelo é o mais potente da história da Aston Martin, com um motor V12 biturbo de 5,2 litros que gera 835 cv e 102 kgfm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e velocidade máxima de 345 km/h.

Aston Martin/Divulgação

Maior turbina, pistões e reforçados, novos coletores de admissão e escape além de fluxo redimensionado de combustível são algumas das novidades do bólido com motorzão V12.

Aston Martin/Divulgação

O Aston Martin Vanquish combina o novo motor com câmbio automático ZF de 8 marchas e diferencial eletrônico. O interior destaca itens em metal e madeira com muita tecnologia, incluindo uma tela digital de 10,25 polegadas, sistema multimídia com controle por gestos e som Bowers & Wilkins com 15 alto-falantes.

‌



Aston Martin/Divulgação

O estilo interno mantém o perfil clássico dos carros de marca, combinando couro e metal e vários elementos do Vantage a bordo. O modelo estreia sob encomenda no Brasil por R$ 5,4 milhões, podendo chegar a R$ 5,6 milhões conforme as personalizações possíveis, com entrega prevista em cerca de dez meses.

