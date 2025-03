Basalt emplaca 1.700 unidades em um mês e vira “coringa” na Citroën SUV cupê pode ser o produto mais vendido da gama Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/03/2025 - 20h17 (Atualizado em 11/03/2025 - 20h17 ) twitter

O Citroën Basalt tem apenas quatro meses de mercado e já começa a se destacar. O SUV cupê teve 25% de crescimento em janeiro de 2025 contra dezembro de 2024 e 41% em fevereiro de 2025 contra janeiro de 2025. O SUV cupê teve 1.701 unidades vendidas no mês do carnaval e 1.206 unidades comercializadas no primeiro mês do ano.

Mesmo que ainda não seja líder de segmento, considerando a proposta da Citroën e os demais modelos C-Cubed, o Basalt está indo muito bem. O Fiat Fastback, que também é da Stellantis, teve 3.772 unidades comercializadas no segundo mês do ano.

Preços e versões

O Citroën Basalt é vendido na versão Feel 1.0 MT por R$ 91.490, Feel Turbo 200 por R$ 115.700 e Shine Turbo 200 por R$ 117.100. O modelo vem equipado com motor 1.0 Firefly de até 75 cv na opção de entrada e 1.0 T200 turbo de até 130 cv nas outras configurações.

Já a Citroën vendeu 3.258 veículos no mês de fevereiro, um crescimento de 63% com relação a fevereiro de 2024, o que corresponde a 1,9% de participação de mercado.

