Brasil tem 8.225 concessionárias: chinesas impulsionam crescimento Marcas de híbridos e elétricos levaram a uma expansão sem precedentes na história mas mercado deve crescer 6% em 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concessionária GWM GWM/Divulgação

O mercado de carros novos vive um crescimento ao ritmo de 6% previsto para esse ano. Porém, como sabemos, a chegada de novas marcas chinesas nos últimos anos como GAC, OMODA JAECOO, BYD e GWM está fazendo crescer também o número de lojas. Hoje no Expo Fenabrave as autoridades do setor informaram que o o Brasil chegou a 8.225 concessionárias em funcionamento. E quem impulsionou o setor? As marcas chinesas.

Concessionária GWM GWM/Divulgação

Arcélio Júnior, presidente da Fenabrave, federação nacional de distribuidores de veículos comentou na plenária: “Temos atualmente 58 associações de marca no nosso quadro de associados. Não fazemos restrições com relação à origem, o que solicitamos somente é a isonomia, que todos tenham igualdade de competição.”

Concessionária Jaecoo Jaecoo/Divulgação

O recado é claro; a concorrência chinesa é bem vinda para os quadros da entidade. Até porque grandes grupos de distribuidores também foram nomeados como representantes dessas novas marcas.

Concessionária BYD BYD/Divulgação

A pesquisa de satisfação dos profissionais também supreendeu ao colocar a GWM entre as marcas que deixaram os concessionários mais satisfeitos.

‌



Jaecoo 7 Marcos Camargo Jr 27.08.2025

O mesmo não ocorre no âmbito dos fabricantes. A Anfavea por exemplo tem defendido claramente mais impostos para importadores. As fabricantes dizem que as condições não são iguais para todos os entrantes nesse mercado. Isso fez com que o governo tenta-se agradar os dois lados.

‌



Recentemente o governo federal abriu uma cota de importação com tarifa zero para kits de veículos elétricos, híbridos e híbridos plug-in nos formatos CKD (completamente desmontado) e SKD (semi-desmontado) por seis meses, com limite de US$ 463 milhões (cerca de R$ 2,6 bi), válida até o fim de janeiro de 2026. Por outro lado tem oferecido IPI zero ou reduzido para veículos de entrada flex e feitos totalmente no Brasil.

Omoda 5 Marcos Camargo Jr 27.08.2025

LINHA 2026 da BYD: o que mudou no KING, SONG PRO, SONG PLUS E SONG PREMIUM. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.