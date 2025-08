GWM anuncia 6 lançamentos e produção nacional a partir de 15 de agosto Fábrica de Iracemápolis irá adotar regime SKD em um primeiro momento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2025 - 13h44 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h05 ) twitter

A GWM confirmou hoje, em São Paulo, que a montagem de veículos no país começa dia 15 de agosto, conforme cronograma já divulgado. O Haval H6 será mesmo o primeiro produto da marca a sair da linha de montagem em Iracemápolis a partir de kits completamente desmontados e montados na planta brasileira. Até o final do ano, a GWM prometeu que terá seis lançamentos, incluindo a picape diesel Poer, o elétrico Wey, Tank 400 e o Haval H9.

No cronograma dos carros que serão montados em Iracemápolis estão o Haval H6 (nas versões HEV, PHEV 19 e 34 e GT), a GWM irá começar a produção da picape Poer e por fim, do SUV grande H9, em versão diesel de 184cv.

A meta da GWM é alcançar 30 mil unidades anuais até o final de 2026, com capacidade para 50 mil unidades nos próximos anos. Na primeira fase da fábrica a empresa terá 500 funcionários trabalhando em um turno com expectativa de ampliação para dois turnos em 2026.

Recorde de vendas em julho

A GWM reportou que em julho vendeu 3.930 veículos, o maior volume mensal desde o início das operações da marca no país, em abril de 2023. O número supera as 3.217 unidades comercializadas em maio, impulsionado pelas vendas da linha Haval que superaram 3,2 mil unidades no mês passado.

“O H6 HEV One foi um catalisador de vendas em julho. A combinação de exclusividade, preço competitivo e a já conhecida eficiência do conjunto híbrido atraiu novos consumidores para a nossa rede e fortaleceu ainda mais a imagem da GWM como referência em tecnologia e inovação no mercado brasileiro”, afirma Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil.

