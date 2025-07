Buick mostra carros do futuro para o mercado chinês SUV e Minivan serão elétricos e pertencem à divisão que cresce no mercado chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h00 ) twitter

Buick Electra MPV Concept Buick/Divulgação

Enquanto a Chevrolet vai muito mal na China com cancelamento de projetos e fechamento de concessionárias por todo o país a divisão Buick vai muito bem. Posicionada como marca premium, a Buick cresceu nos últimos 20 anos e agora divulga imagens de novos produtos que lá são feitos em parceria dom a SAIC-GM-WULING.

Buick Electra MPV Concept Buick/Divulgação

São dois novos modelos; uma minivan e um SUV chamados de Electra feitos sobre a plataforma Xiaoyao e retomam um nome tradicional na linha BUICK.

Buick Electra MPV Concept Buick/Divulgação

O Buick Electra MPV Concept ficará abaixo do Buick GL8 Concept mas é grande com 5,267m de comprimento, 2,000m de largura e 1,835 m de altura e entre eixos de 3,160m.

Buick Electra MPV Concept Buick/Divulgação

Já o SUV tem perfil médio sendo que ambos tem linhas bem arrojadas e arredondadas. Na China há um universo de SUVs médios e também de minivans com destaque a BYD DENZA D9, que abocanhou boa fatia desse mercado.

Buick Electra MPV Concept Buick/Divulgação

Na China a General Motors tem as marcas Wuling e Baojun posicionadas com produtos de volume, a Chevrolet e a Buick e também Cadillac.

