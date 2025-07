Lyriq e Optiq são flagrados em SP; Cadillac faz mistério sobre quando eles chegam ao Brasil Modelos são construídos sobre a plataforma ULTIUM da GM Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/07/2025 - 17h19 (Atualizado em 13/07/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lyriq e Optiq são flagrados em SP Marcos Camargo Jr. 13.07.2025

Aos poucos, a Cadillac começa a dar as caras no Brasil, uma vez que, neste final de semana, durante a WEC 2025, flagramos os elétricos Lyriq e Optiq sem camuflagem e já emplacados. Embora já rode com os modelos por aqui, a GM faz mistério ao não informar quando eles serão lançados no país. Lembrando que a marca prometeu cinco carros neste ano com a Chevrolet, inclusive, já lançou Onix Plus, Onix, Tracker, Spark e Captiva. Portanto, é possível que os modelos da Cadillac sejam vendidos no mercado brasileiro só no próximo ano. Ambos os modelos são construídos sobre a plataforma ULTIUM, também utilizada pelos Equinox EV e Blazer EV, já comercializados por aqui.

Lyriq e Optiq são flagrados em SP Marcos Camargo Jr. 13.07.2025

Para vender o Lyriq e o Optiq, a GM deve contar, inicialmente, com duas concessionárias da Cadillac, com uma estrutura e proposta diferentes do que é feito com a Chevrolet. Além dos veículos elétricos, deve haver um terceiro produto, provavelmente o Escalade, apenas com motor a combustão.

Lyriq e Optiq são flagrados em SP Marcos Camargo Jr. 13.07.2025

Em relação à motorização, o Cadillac Lyriq deve ter uma versão de até 340 cv, com torque de 440 Nm e autonomia de até 505 km.

Lyriq e Optiq são flagrados em SP Marcos Camargo Jr. 13.07.2025

Além desse conjunto, é possível que haja outra versão com dois motores elétricos, de até 500 cv, com torque de 620 Nm e autonomia de 497 km.

‌



Lyriq e Optiq são flagrados em SP Marcos Camargo Jr. 13.07.2025

Já o Optiq deve ser vendido com motorização de até 300 cv e com autonomia para rodar até 486 km.

Lyriq e Optiq são flagrados em SP Marcos Camargo Jr. 13.07.2025

INVASÃO DA CADILLAC AGORA DE MANHÃ NA PROVA DA WEC em Interlagos! VEJA O VÍDEO!

‌



@marcoscamargo_carros INVASÃO DA CADILLAC AGORA DE MANHÃ NA PROVA DA WEC em Interlagos! . Tem carro rodando na Faria Lima, no autódromo e a pergunta que fica é quando serão lançados aqui no Brasil? @generalmotorsbrasil ♬ Canyons - Official Sound Studio

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.