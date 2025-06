Cadillac Escalade IQ: aceleramos o SUV que pode vir ao Brasil em 2026 Com mais de 700cv e autonomia de 700km, SUV é referência em tamanho e autonomia mas custa caro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h00 ) twitter

Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

Depois de uma longa crise a Cadillac que é a tradicional de visão de luxo do grupo General Motors, refez a sua estratégia global e quer liderar as vendas de elétricos até o final da década. Essa nova fase começou com o Lyriq e Vistiq em 2022 e em 2023 foi anunciado que o Escalade, veículo de maior volume de vendas da marca, também seria elétrico. O R7-Autos Carros testou a novidade nos Estados Unidos onde a GM fez uma conferência com jornalistas especializados de toda a América.

Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

O Cadillac Escalade IQ também é feito sobre a plataforma modular ULTIUM e se posiciona como veículo de luxo apenas abaixo do Celestiq. Tem ainda versões V8 que são o “grosso” do volume de vendas mas a aceitação do elétrico também vem crescendo.

Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

De grande porte, perfil luxuoso e ficha técnica de fazer inveja ao motor V8, o elétrico tem 750cv e 108kgfn de torque alimentado por baterias de 200kw suficientes para rodar até 720km no ciclo urbano. E seu peso supera as 3,6 toneladas.

Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

No perfil, o veículo luxuoso tem linhas elegantes em traços geométricos sem exageros apesar do seu tamanho. Tem 5,65 metros de comprimento, 2,04 metros de largura e 1,93 metros de altura além de 3,46m de entre eixos, pouco menor do que um Renault Kwid.

‌



Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

Por dentro há algumas tecnologias que são tendência entre os modelos mais tecnológicos vendidos em diversos mercados. A tela digital se integra ao painel com amplas 55 polegadas e há conjunto de som com 21 alto falantes assinados pela AKG. Para a segunda fila mais duas telas de 12,6 polegadas.

Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

Com sistema de rebatimento elétrico por botão, é possível utilizar quatro ou sete lugares no Cadillac Escalade IQ. A última fileira também rebate o assento de forma parcial e na do meio o recolhimento pode ser feito de forma manual.

‌



Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

Como veículo elétrico premium, o Escalade IQ tem sistema de 800V permitindo cargas rápidas e seu cabo VTOL chamado de GM Energy V2H Bundle, pode abastecer uma casa inteira.

Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

E tudo isso sem falar no Super Cruise, solução que pilotamos nos arredores de Detroit, no estado do Michigan. Envia-as previamente mapeadas, o veículo é capaz de navegar sozinho lendo placas, mudando de faixa se necessário e mantendo distância segura do veículo à frente. É um passo maior do que o pacote ADAS. Mas é uma solução que só deve funcionar bem em vias rápidas (como as freeways americanas) permitindo deslocamentos mais seguros.

‌



Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

E se a curva for fechada ou a vaga mais apertada o Escalade consegue “andar de lado” deslocando o eixo para reduzir o espaço nas manobras. Solução similar existe no HUMMER EV.

A ideia da General Motors com este encontro, era colocar os jornalistas em contato com essas tecnologias bem como com a arquitetura elétrica que permite a construção de veículos compactos ou grandes como o Escalade.

Cadillac Escalade IQ Marcos Camargo Jr 20.06.2025

Hoje o Escalade IQ tem preços na faixa dos US$ 160 mil, cerca de R$ 900 em valores puramente convertidos. A Cadillac tem chances de chegar ao Brasil em 2026 impulsionada pela visibilidade na Fórmula 1 mas com estrutura separada dos concessionários Chevrolet.

