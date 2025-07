Chevrolet Bolt retornará em 2027 com novo visual e plataforma mais moderna Compacto elétrico voltará com visual de crossover Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h17 ) twitter

Após ser descontinuado em 2023, o Chevrolet Bolt já tem retorno confirmado para o ano-modelo 2027. A General Motors anunciou nas redes sociais que o elétrico compacto voltará ao mercado “melhor do que nunca”. A publicação, feita no Instagram oficial da marca, traz a mensagem: “Você pediu, nós ouvimos”.

Bolt 2027 revelado em teaser pela General Motors General Motors/Divulgação

Embora flagras recentes tenham mostrado que se trata da mesma plataforma ULTIUM que saiu de linha há dois anos sem deixar sucessor, o Bolt será renovado por completo.

Bolt 2027 revelado em teaser pela General Motors General Motors divulgaçao

O novo Bolt será oferecido na versão de carroceria alongada, com estilo semelhante ao antigo Bolt EUV. A versão hatch tradicional não deve retornar. Mesmo assim, a proposta da GM é manter o foco no preço acessível, estimado em torno dos US$ 30 mil (cerca de R$ 167 mil).

Bolt 2027 revelado em teaser pela General Motors GM Authority reprodução

Novo visual e tomada padrão Tesla

O primeiro teaser oficial no Instagram da GM revela mudanças no design, com nova frente, traseira redesenhada e uma alteração importante: a adoção da tomada de recarga no padrão NACS (North American Charging Standard), criado pela Tesla. A GM já havia confirmado que migraria para esse conector, começando por modelos da Cadillac, como parte de uma padronização no mercado norte-americano.

Plataforma atualizada e baterias LFP

A nova geração do Bolt utilizará a plataforma elétrica mais recente da GM, que equipa modelos como o Equinox EV, Blazer EV e Cadillac Lyriq. O conjunto contará com baterias LFP (lítio-ferro-fosfato) e irá incorporar atualizações importantes em segurança, tecnologia e conectividade, seguindo o padrão da nova geração de elétricos da marca.

