Comparativo: qual a melhor compra entre os 4 SUVs elétricos mais baratos do Brasil? GAC Aion se destaca pela autonomia, Geely EX5 pelo espaço e BYD Yuan pela rede e pós venda: confira Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 )

O mercado de carros elétricos ainda é relativamente pequeno no Brasil mas vem crescendo de forma consistente. Só no primeiro semestre de 2025 foram 30.000 unidades elétricas vendidas e mais de 96 mil modelos híbridos. E quem opta por comprar um modelo a bateria já tem muitas opções. Mas qual delas é mais potente quando olhamos para o universo dos SUVs?

SUVs elétricos mais acessíveis vendido no Brasil em 2025 Divulgação

Há várias opções observando só esse segmento de modelos compactos. Se por um lado o T-Cross, Creta, Kicks e Tracker são os mais vendidos com motor a combustão já temos SUvs compactos elétricos que custam quase o mesmo preço dos seus similares flex.

O que eles oferecem? Quanto custam? O R7-Autos Carros preparou um comparativo entre os SUVs mais baratos com motor elétrico.

Geely EX5 Marcos Camargo Jr. 17.07.2025

Geely EX5

‌



O SUV da Geely acaba de estrear no mercado. Tem porte médio, visual limpo e tecnologias a um preço competitivo partindo de R$ 195,8 mil. Por esse preço o Geely EX5 já tem teto panorâmico, pacote ADAS, bancos em couro e outros itens. E o motor tem 217cv, bem mais que os modelos flex similares e autonomia urbana de 425km. Veja o resumo da ficha técnica do Geely EX5:

Geely EX5, primeiro veículo elétrico da marca vendido no Brasil Geely Divulgação

• Potência: 160 kW (217 cv) e 320 Nm, acelera 0–100 km/h em ~6,9 s

‌



• Baterias: 60,2 kWh LFP com recarga rápida até 100 kW

• Autonomia: 440 km (CLTC), 425 km (WLTP); no Brasil, 413 km (Pro) e 349 km (Max)

‌



• Dimensões: 4,61 m de comprimento, 1,90 m de largura, 1,67 m de altura e entre-eixos de 2,75 m. O porta malas tem 461 litros mas devemos lembrar que o Geely é um SUv de porte médio

• Itens: 360º camera, HUD de 13,8”, som premium (Max), teto solar, volante premium, filtro N95, etc.

• Preço no Brasil: a partir de R$ 205.800 (ou R$ 195.800 com bônus)

SUVs elétricos mais acessíveis vendido no Brasil em 2025 Divulgação

BYD Yuan Plus

O BYD Yuan Plus é um “veterano” do mercado. Tem porte compacto e um pacote bem completo de itens de série com teto solar e ADAS. Tem boa potência mas já não é o mais veloz do nosso comparativo e está chegando agora à linha 2026 com mudanças bem pontuais como novas rodas.

SUVs elétricos mais acessíveis vendido no Brasil em 2025 Divulgação

• Potência: cerca de 150 kW (201 cv), torque de 310 Nm e 0–100 km/h em ~7,3 s

• Baterias: opções de 49,9 kWh (autonomia WLTP de ~345 km) e 60,5 kWh (cerca de 420 km WLTP)

• Dimensões: São 4,45 m de comprimento, 1,87 m de largura e entre-eixos de 2,72 m e ainda porta malas de 312 litros, o menor do segmento

• Destaques: bateria Blade LFP, tela giratória até 15,6”, espaço para bagagem de até 1.338 L com banco rebatido

• Preço no Brasil: o Yuan Plus é vendido por R$ 235.800

SUVs elétricos mais acessíveis vendido no Brasil em 2025 Divulgação

GAC Aion V

Recém chegado ao Brasil, o GAC Aion é um dos cinco modelos da marca chinesa. As concessionárias já estão abertas, os carros teoricamente estão à venda porém a marca ainda não se mostrou para a imprensa especializada o que deve fazer em breve. Tem como destaque o torque elevado e boa autonomia.

SUVs elétricos mais acessíveis vendido no Brasil em 2025 Divulgação

• Potência: 204cv e 73kgfm de torque

• Baterias: entre 64,5 e até 75,3 kWh (autonomia CLTC acima de 500 a 602 km; WLTP cerca de 490–500 km)

• Dimensões: 4,65 m de comprimento, 1,92 m de comprimento, 1,72m de altura e entre-eixos de 2,75m e 427 litros de porta malas

• Recarga ultra-rápida: versão com carregamento de até 480 kW (CLTC)

• Mercado brasileiro: lançado como Aion Y Plus no segundo semestre de 2024, com destaque para autonomia e design moderno

SUVs elétricos mais acessíveis vendido no Brasil em 2025 Divulgação

Omoda 5

Com perfil futurista o Omoda 5 é o SUV médio elétrico que usa base do Tiggo 7 e tem potência e torque na mesma média dos seus concorrentes. Tem como destaque o design mas também é bem equipado com pacote ADAS, carga rápida e boa autonomia.

• Potência: 150 kW (204 cv), torque de 340 Nm, aceleração 0–100 km/h em 7,2 s

• Baterias: 61,06 kWh LFP, autonomia WLTP estimada em 430 km (máximo 505 km CLTC)

• Dimensões: cerca de 4,53 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1,65 m de altura e porta malas de 378 L (ou 1.075 L com bancos rebatidos)

• Destaques: estilo marcante, interiores com dois displays de 10,25”, preço mais atraente em relação ao Yuan Plus/no mercado internacional

Traseira elevada com lanterna única e aerofólio

Para quem quer entrar em um segmento de SUVs elétricos já existem vários produtos sem mesmo entrar na seara premium. As novas marcas chinesas dominam esse segmento.

Quem quer o mais em conta encontrará o Geely EX5 com um conjunto interessante e preço abaixo de R$ 200 mil. Considerando porta malas e espaço para família o GAC Aion V se destaca com 426 litros bem como a boa autonomia segundo os números do Inmetro e ciclo WLTP. Já o Yuan Plus tende a ter o melhor pós venda com uma rede de 160 concessionários pelo país o que também é diferencial diante dos rivais.

