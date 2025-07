Qual a potência e autonomia dos carros elétricos mais vendidos do Brasil? BYD domina mercado mas opção do brasileiro é por modelos baratos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 15h00 ) twitter

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

A BYD confirmou seu domínio no segmento de veículos totalmente elétricos no Brasil durante junho de 2025. Com 4.475 unidades vendidas, a marca chinesa alcançou notável participação de 76,2%, liderando com folga as vendas nacionais. Mas ao comprar um carro elétrico qual dos modelos mais vendidos do país é o mais potente?

BYD Dolphin Marcos Camargo Jr 17.07.2025

Olhando a lista dos mais vendidos que são BYD podemos afirmar que a performance ainda não é o diferencial que atrai clientes para a marca e sim o preço. Os modelos mais vendidos tem entre 75 e 95cv (Dolphin GS que é mais barato e vende mais).

Marcos Camargo Jr Marcos Camargo Jr 12.06.2025

Depois temos em um patamar bem mais baixo o EX30 da Volvo que até oferece versões mais potentes mas nivelado em preço na faixa dos R$ 300 mil não vende tanto. O Seal da BYD é um elétrico já mais potente com 531cv que com a força de algumas promoções está vendendo relativamente bem.

Confira abaixo a potência dos carros elétricos mais vendidos no país e sua autonomia

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

Modelos e desempenho

BYD Dolphin Mini

• Motor elétrico de 55 kW (75 cv) com torque de cerca de 14 kgfm

• Bateria LFP Blade de 30 kWh, garantindo autonomia de 305 km no ciclo CLTC (NEDC cerca de 380 km) .

Dolphin Plus BYD/Divulgação

BYD Dolphin (incluindo versão Plus)

• Motor dianteiro de 70 kW (95 cv) ou 150 kW (204 cv) e torque até 31kgfm, dependendo da versão.

• Bateria entre 44,9 kWh e 60,5 kWh, com autonomia WLTP entre 340 km (GS) e até 427 km (Plus) .

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

BYD Yuan (versão única)

- Motor dianteiro de 177 cv e 29,6 kgfm de torque

- Bateria de 45,1 kWh, do tipo Blade LFP, que rende 250km no ciclo Inmetro e 356 no ciclo urbano ou WLTP.

EX30 elétrico

Volvo EX30 Twin Motor Performance

• Versão AWD com motor duplo de 422 cv, torque de 54kgfm acelera de 0‑100 km/h em cerca de 3,4 s .

• Bateria de 51 kWh (entrada), tem autonomia de 250 km, enquanto as versões Plus e Ultra, com bateria de 69 kWh (Performance), alcançam 338km no Inmetro

BYD Seal 2025: imagens e detalhes da nova versão CarNewsChina/Reprodução

BYD Seal

• Versão AWD Performance: potência combinada de 531cv, e 67kgfm de rodeie com 0‑100 km/h em 3,8 s, autonomia WLTP de até 520 km (estimativa real em condições urbanas ~461‑506 km) .

• Aceleração rápida e recarga DC de até 150 kW, de 30% a 80% em cerca de 26–36 minutos.

BYD Dolphin Mini – 1.913 unidades (32,6%)

BYD Dolphin – 1.490 unidades (25,4%)

BYD Yuan – 743 unidades (12,7%)

Volvo EX30 – 332 unidades (5,7%)

BYD Seal – 322 unidades (5,5%)

Renault Kwid E-Tech – 210 unidades (3,6%)

GWM Ora 03 – 183 unidades (3,1%)

Omoda E5 – 99 unidades (1,7%)

JAC E-JS1 – 69 unidades (1,2%)

BMW IX1 – 68 unidades (1,2%)

Volvo EX90 – 61 unidades (1,0%)

Volvo EC40 – 40 unidades (0,7%)

GAC Aion Y – 34 unidades (0,6%)

Porsche Macan – 30 unidades (0,5%)

Zeekr X – 25 unidades (0,4%)

