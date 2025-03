Eis o novo Volkswagen Tera, revelado no Carnaval do Rio SUV compacto é revelado ao vivo no Rio de Janeiro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/03/2025 - 13h29 (Atualizado em 02/03/2025 - 13h40 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

A Volkswagen usa o Carnaval do Rio de Janeiro para exibir ao público pela primeira vez o Tera. O SUV compacto teve os detalhes visuais e alguns itens de série revelados antes da estreia que deve ser entre maio e junho quando as versões serão detalhadas. A apresentação o ocorreu no camarote da marca no sambódromo pelo CEO da Volkswagen Ciro Possobom e por José Carlos Pavone, head de Design das Américas.

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

Serão três versões além da topo de linha Outfit no SUV compacto que já teve alguns detalhes revelados. Com visual inédito ele tem porte compacto fruto de um projeto brasileiro.

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

O Tera será lançado no segundo semestre no Brasil e posteriormente em outros mercados latino-americanos como Argentina, Chile, Paraguai, Paraguai, Colômbia e Equador.

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

No desenho há marcas importantes como a linha de cintura mais alta, a coluna C mais larga o que dá impressão de volume e com interior inédito.

Volkswagen/Divulgação

No estilo, ficaram claros os traços do novo DNA dos carros da Volkswagen com faróis ovalados bem como as linhas mais retas. Há pequena grade frontal com logo da marca alemã ao centro mesclando texturas diversas, além de um para-choque reforçado na cor preta ao centro com duas amplas entradas de ar.

Volkswagen/Divugalção

Também se destaca no modelo flagrado um rack de teto, a coluna “C” mais larga sugerindo um carro de perfil mais largo e a identidade traseira com lanternas unidas tais quais no Nivus e T-Cross o interior tem novidades em relação ao Polo com dois perfis inéditos e novas saídas de ar além de multimídia de 10 polegadas com perfil flutuante.

Volkswagen/Divugalção

Ao todo serão 4 versões tendo a topo de linha o nome de Outfit. Entre os itens presentes estão painel digital, ar condicionado climatronic, luzes ambiente e pacote ADAS.

Volkswagen/Divugalção

O Volkswagen Tera será um SUV posicionado abaixo do T-Cross e Nivus, com preço similar ao do Polo Highline e usa a plataforma MQB-A0. Além disso, deve ser equipado com motor 1.0 TSI de até 116 cv, combinado com transmissão automática de seis velocidades, o mesmo conjunto presente no Polo TSI. Os dados de motorização não foram confirmados na apresentação.

