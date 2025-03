Fiat Cronos flagrado na Argentina está a caminho do Brasil Sedã aparece com novo visual dianteiro saindo da Argentina em caminhão cegonha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/03/2025 - 10h16 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h42 ) twitter

@gessnermotors/Reprodução

Um flagra feito neste final de semana revelou o novo visual do Cronos. O carro que já havia sido flagrado com camuflagem no Brasil, assim como o Argo, está prestes a ganhar um visual renovado.

O carro teve o flagra divulgado pelo perfil Gessner Motors e aparece em cima de uma cegonha na Argentina no caminho que os veículos percorrem para distribuir o Cronos no Brasil.

Novo visual

O flagra torna evidente que há uma nova identidade visual inspirada no novo Fiat Panda, que deve chegar no final do ano. O novo Fiat Cronos exibe um novo para-choque mais anguloso e a grade recebe traços retos, que será a nova identidade da Fiat a partir do Panda.

O sedã compacto deve receber faróis em LED e mais equipamentos, porém não há pistas que de a motorização vá mudar. A traseira, inclusive, tem o mesmo desenho e pode receber apenas um arranjo novo de lanternas que podem passar a ter LEDs.

‌



@gessnermotors/Reprodução O Mecanico

Motores 1.0 e 1.3 e talvez T200

Devemos manter o 1.0 Firefly de 71cv com gasolina e 75 cv com etanol e o 1.3 Firefly de 107 cv da linha atual. O câmbio se manterá manual de cinco marchas ou automático do tipo CVT. A Fiat até pode surpreender e lançar uma versão com motor turbo T200, mas isso até agora é pouco provável e a Fiat não comenta.

@gessnermotors/Reprodução O Mecanico

Próximos passos

Apesar do lançamento deste novo Cronos e logo depois do novo Argo, essa base já está com os dias contados dentro da Fiat. A marca da Stellantis deve migrar da plataforma MLA (dos atuais Argo, Cronos e suas evoluções Pulse e Fastback) para a CMP que dará origem a uma nova família derivada do Grande Panda podendo ter um SUV, SUV cupê e até mesmo uma picape que pode suceder a Strada.

