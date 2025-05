Filtro de combustível: você sabe quando é a hora da trocar? Fundamental para filtrar impurezas do combustível, seu custo é baixo e os benefícios são muitos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Divulgação

O filtro de combustível tem um papel vital no funcionamento do motor do automóvel. Como suponha o nome, é responsável por filtrar impurezas do combustível evitando que as mesmas entrem pelo motor via sistema de injeção. Porém a grande maioria dos motoristas não sabe qual é a hora de trocá-lo. E pior: nem sabem que é preciso trocar o filtro de combustível de forma preventiva.

Freepik/Divulgação

Por isso o R7-Autos Carros destaca quando e como se deve trocar o filtro de combustível.

A cada ano no mínimo…

As montadoras indicam que a troca do filtro de combustivel seja feita a cada 10.000 quilômetros ou um ano. Mas é preciso lembrar que combustível de qualidade duvidosa pode acelerar a saturação do filtro. Se isso ocorrer a peça perde a capacidade de filtragem dos detritos o que também prejudica o motor.

‌



Freepik/Divulgação

Como saber ?

Um dos principais sinais de obstrução ou saturação do filtro de combustível é a perda de potência, especialmente em situações que exigem maior torque do motor, como subidas ou acelerações. Isso ocorre porque a obstrução do filtro limita a quantidade de combustível que chega ao motor, reduzindo a eficiência da combustão e a potência.

Freepik/Divulgação

Outro sintoma comum é a dificuldade para dar partida no veículo, visto que a pressão do combustível na linha pode ser suficiente para iniciar o processo de ignição na partida, fazendo com que o motor demore para ligar. Outros sinais como marcha lenta irregular com o veículo parado também é um sinal de que o filtro de combustível já não está cumprindo o seu papel.

‌



Freepik/Divulgação

Outro sinal importante pode ser o aumento repentino no consumo. Isso ocorre porque o filtro já não consegue mais cumprir a sua função e a central eletrônica do carro identifica que a mistura de ar e combustível está “pobre” e manda ainda mais gasolina ou etanol para a injeção eletrônica.

Freepik/Divulgação

Filtro de combustível é fácil de trocar mas isso deve ser feito por profissionais. Consulte o mecânico e além de trocar óleo e filtro de óleo faça a substituição do filtro de ar para garantir o funcionamento adequado do motor do veículo.

‌



NOVO JEEP COMPASS 2026: MUDOU TUDO! Veja os preços e versões - JÁ ESTÁ NO BRASIL? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.