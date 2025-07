GM testa SUV do Onix: rival para Pulse e Tera Primeiro flagra mostra base do Onix e recursos do Tera para parecer mais alto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/07/2025 - 19h22 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GM testa SUV do Onix: rival para Pulse e Tera Placa Verde/Reprodução

A Chevrolet começou finalmente a testar o veículo que será o já anunciado “SUV do Onix”. Baseado no hatch, esse novo produto foi apenas mencionado pela GM e foi a primeira vez que suas imagens apareceram no Instagram do Placa Verde, perfil especializado em revelações de futuros lançamentos.

Olhando melhor as imagens notamos que elo futuro SUV do Onix aproveita boa parte da estrutura do hatch que deve ser ampliada para garantir mais volume ao novo produto. Essa solução foi usada amplamente pelo Fiat Pulse e mais recentemente o Volkswagen Tera (o Renault Kardian já usa uma plataforma nova).

GM testa SUV do Onix: rival para Pulse e Tera Placa Verde/Reprodução

No flagra notamos que as portas são as mesmas do hatch mas haverá novos paralamas, capô, pára-choque e um rack de teto, recurso usado pelo Volkswagen Tera para parecer maior.

‌



Por dentro ainda é cedo dizer mas certamente o Onix terá duas telas integradas ao estilo do que vimos com o novo Chevrolet Tracker. Seguindo a solução do Onix 2026, o novo modelo terá cluster digital de 8 polegadas e multimídia de 11 polegadas com Android Auto e Apple Carplay, OnStar e conexão Wi-Fi a bordo.

‌



Na motorização certamente teremos o conhecido motor Ecotec CSS Prime três cilindros turbo com injeção direta sendo que o SUv do Onix poderá ser o primeiro híbrido leve da GM. Mas ainda é cedo visto que esse novo carro só deve ser lançado em 2026.

‌



CHEVROLET ONIX É CHINÊS MESMO? 6 curiosidades e coisas que você não sabia! VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.