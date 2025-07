Hyundai Elexio: SUV de nome estranho roda até 700 km e chega em breve Novidade teve as primeiras imagens definitivas reveladas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h00 ) twitter

A Hyundai se prepara para lançar o Elexio, seu SUV elétrico mais avançado até o momento. Desenvolvido pela joint venture Beijing Hyundai, o modelo foi revelado inicialmente em maio e deve estrear oficialmente no mercado chinês no terceiro trimestre de 2025.

Elexio, novo modelo elétrico da Hyundai com foco no mercado chinês

O Hyundai Elexio foi projetado sobre a plataforma modular E-GMP, a mesma utilizada pelos modelos da linha IONIQ. Com 4,61 metros de comprimento e 1,87 metro de largura, o SUV é ligeiramente menor que o Tesla Model Y, um dos principais concorrentes no segmento, ao lado do BYD Seagull. Vale lembrar que em outros países a Hyundai tem versões elétricas e a combustão do Creta mas isso não deve ocorrer na China.

Elexio, novo modelo elétrico da Hyundai com foco no mercado chinês

A autonomia declarada é de até 700 km no ciclo chinês CLTC. A oferta mecânica inclui duas configurações: uma versão com tração dianteira e motor de 160 kW (214 cv) e outra com tração integral e potência de 233 kW (312 cv).

Elexio, novo modelo elétrico da Hyundai com foco no mercado chinês

Durante o processo de validação, o Elexio passou por uma série de testes globais que incluíram simulações de impacto e condições climáticas extremas. Um dos destaques estruturais é o conceito chamado pela Hyundai de “Mão de Deus” — uma estrutura composta por cinco camadas de aço de ultra-alta resistência que reforça o chassi. Segundo a marca, o veículo superou testes de impacto frontal, lateral e até capotamento em vala, auxiliado por reforços estruturais em 360 graus, oito vigas horizontais e sete verticais no assoalho.

‌



Elexio, novo modelo elétrico da Hyundai com foco no mercado chinês

O desempenho também foi avaliado em câmaras com temperaturas de até -30 °C, onde o SUV manteve a capacidade de acionamento e recarga, com perdas de autonomia menores que a média de outros modelos elétricos nessas condições.

No comportamento dinâmico, o Elexio enfrentou 17 tipos de pavimentos urbanos degradados. A suspensão traz amortecedores com válvulas especiais e buchas hidráulicas, com calibração realizada após mais de 300 ajustes técnicos.

‌



Elexio, novo modelo elétrico da Hyundai com foco no mercado chinês

As baterias do modelo serão do tipo LFP e fornecidas pela FinDreams, subsidiária da BYD, em uma estratégia da Hyundai para manter a competitividade com produção local. Os preços ainda não foram confirmados oficialmente, mas estimativas da imprensa chinesa indicam valores a partir de 140 mil yuans (cerca de US$ 19,5 mil ou R$ 120 mil em valores convertidos).

