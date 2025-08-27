Leampmotor B05 é flagrado e será mostrado no Salão de Munique Compacto deve ser lançado nas próximas semanas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 20h30 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h30 ) twitter

Leampmotor B05 Reprodução/Redes Sociais

A Leapmotor segue expandindo sua atuação na Europa com o crescimento dos pontos de venda e também a presença em vários países. Agora um flagra mostra que o Leapmotor B05 já está pronto para o lançamento. O hatch médio tem o porte de modelos como Ford Focus ainda produzido na Europa ou Peugeot 308 e e-308 (para citar um futuro concorrente elétrico).

Leampmotor B05 Leampmotor/Divulgação

Cao Li, vice-presidente sênior da Leapmotor Technology, disse nesta semana nas redes sociais que os fãs da marca devem prestar atenção aos lançamentos do Salão do Automóvel de Munique, que será realizado de 9 a 14 de setembro onde a marca já confirmou presença.

Leampmotor B05 Leampmotor/Divulgação

Ainda não se sabem informações técnicas sobre o B05 mas a Leapmotor tem motores com duas configurações. No caso do B10 que é um SUV compacto de porte bem próximo ao do B05 há motores de 180 e 218cv com baterias de 40 a 60kw proporcionando autonomia máxima de 510km no ciclo chinês CLTC.

Leampmotor B05 Leampmotor/Divulgação

A Leapmotor também chega ao Brasil até o final do ano. O R7-Autos Carros já esteve na China para conhecer e testar os veículos da Leapmotor.

