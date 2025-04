Marca da GM na China lança minivan híbrida por menos de R$ 60 mil Hongguang EREV faz 20km/l e usa motor a gasolina como gerador para outro elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A Wuling, marca de eletrificados de baixo custo da General Motors na China está lançando nesta semana a minivan Hongguang EREV na China. A minivan de custo acessível é o primeiro veículo com motor híbrido com perfil familiar e um preço surpreendentemente baixo: a partir de US$ 9,3 mil, cerca de R$ 55 mil em valores convertidos.

CarNewsChina/Reprodução

Por esse valor o cliente levará para casa o Hongguang EREV que tem linhas bem simplificadas, medindo 4,51m de comprimento, 1,82m de largura, 1,79m de altura e 2,85m de entre eixos. O Hongguang EREV será vendido nas versões cinco e sete lugares.

CarNewsChina/Reprodução

Por dentro o visual é bem simples com painel e volante plásticos mas na versão de entrada não tem rádio nem multimídia. As versões mais completas tem farol em LED, multimídia de 8 polegadas com câmera e sensor de ré e saída de ar condicionado adicional para a última fileira de bancos.

CarNewsChina/Reprodução

O Wuling Hongguang EREV tem motor 1.5 aspirado a gasolina com 94cv que funciona como um gerador para o motor elétrico de 101cv e 19kgfm de torque alimentado por baterias de 8kwh fazendo o veículo percorrer até 50km apenas com o propulsor elétrico.

CarNewsChina/Reprodução

Os preços do Wuling Hongguang EREV partem de US$ 9,3 a US$ 10,1 mil o que corresponde a R$ 55 mil ou R$ 60 mil no modelo mais completo.

