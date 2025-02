Mercedes dá descontos de até R$ 59 mil em elétricos nos EUA Linha de sedas e SUVs vivem momento de queda nas vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

As vendas da Mercedes-Benz nos Estados Unidos cresceram 9% em 2024, com 324 mil unidades. Porém, as vendas específicas de modelos elétricos a bateria caíram a níveis preocupantes ao longo do ano passado. Por isso, a Mercedes resolveu oferecer descontos para reduzir os estoques.

Mercedes EQE 300 Mercedes-Benz Divulgação

As vendas do EQB, EQE e EQS caíram até 52% no ano passado, enquanto modelos híbridos foram bem. Isso mostra a disponibilidade do consumidor de adquirir um carro híbrido, mas ainda receoso com um modelo elétrico a bateria nos EUA.

Desenho do sedã aproveita toda a cabine do Mercedes EQE 300

O EQS 450 4Matic seda agora custa US$ 94,5 mil e não mais US$ 108,5 mil. O EQS 580 SUV agora custa US$ 118 mil e o AMG EQE SUV, agora custa US$ 110.750 dólares, um desconto de 8 mil dólares. Ainda são preços bem altos até mesmo considerando os concorrentes e também as versões a combustão mas dessa forma os concessionários devem reduzir um pouco o estoque.

Até mesmo o Mercedes Maybach EQS 680 SUV também aparece com desconto de US$ 10,5 mil dólares por US$ 170,5 mil. Além disso há bônus combinados com carros usados que podem entrar no negócio, clientes e membros de programas de cartão de crédito e outros benefícios que podem reduzir ainda mais os preços da linha elétrica dos Mercedes Benz.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.