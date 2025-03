Mercedes Sprinter completa 30 anos: relembre Van foi lançada na Europa em 1995 e em 1997 no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercedes-Benz/Divulgação

Durante a febre das vans asiáticas que “invadiram”’o Brasil para incomodar o reinado da Volkswagen Kombi, a Mercedes analisou o potencial do nosso país. Acima da Kia Besta, Asia Topic, Hyundai H100, Renault Master e Mitsubishi L300, a Mercedes lançou há 30 anos a Sprinter. Pouca gente sabe mas a Sprinter sucedeu o T1/TN e foi a primeira van com nome próprio da Mercedes. Ela desembarcou por aqui em 1997 e mudou o patamar das vans comerciais e de passageiros, forçando o segmento a se reinventar. Hoje a Sprinter celebra seus 30 anos.

Mercedes-Benz/Divulgação

Inicialmente, a Sprinter foi lançada como furgão para atender diferentes setores, como comércio, logísticas e serviços, além de ser utilizado como base para motorhomes em atividades de lazer. Em 2006, a Sprinter ganhou novidades e a segunda geração só veio mesmo em 2012.

Mercedes-Benz/Divulgação

O Sprinter representa quase metade das vans da Mercedes-Benz vendidas no mundo e é fabricado em quatro unidades de produção ao redor do globo. O modelo está presente em mais de 130 mercados, liderando o segmento de vans grandes com peso bruto de até 5,5 toneladas na Europa.

Mercedes-Benz/Divulgação

“Apenas alguns produtos têm o direito de usar seu nome como sinônimo de uma categoria inteira de veículos. O fato de termos conseguido isso com a Sprinter nos enche de orgulho e é uma prova clara do conceito bem-sucedido e da alta qualidade de nossa grande van. Em sua estreia há 30 anos, a Sprinter foi uma referência em muitos aspectos e continua sendo até hoje. Graças ao seu grande número de variantes, ela se destacou desde o início como a primeira escolha para inúmeras indústrias.” disse Klaus Rehkugler, Chefe de Vendas e Marketing da Mercedes-Benz Vans.

Mercedes-Benz/Divulgação

No Brasil, a Sprinter é vendida nas versões van, furgão e truck. Cada uma conta com diferentes opções de tamanho, oferendo versatilidade de acordo com as necessidades dos compradores. O motor diesel que equipa a Sprinter é o OM 654 CDI, que pode ter 170 cv e 40,8 kgfm ou 150 cv e 34,7 kgfm, dependendo da versão escolhida.

NOVA MERCEDES SPRINTER 2025 elétrica: o que muda? Quanto custa e quanto roda? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.