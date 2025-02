Mitsubishi cresce em 2024, mas L200 perde espaço L200 foi renovada, mas não incomodou as líderes do segmento; Eclipse Cross avançou Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 09h47 ) twitter

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi é apenas a 17ª marca no ranking nacional. A montadora japonesa com sede em Catalão/GO vendeu 22.225 unidades em 2024, um crescimento de 19% em relação a 2023, enquanto o mercado cresceu 14%. Mas engana-se quem pensa que a picape L200 Triton liderou o crescimento. Pelo contrário.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A picape renovada da Mitsubishi e “carro chefe” de vendas emplacou só 10.982 unidades. Foi um tombo visível de 13,2%, ficando bem atrás das líderes (Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10). Assim, a L200 se nivelou às concorrentes do segundo escalão, como Nissan Frontier, VW Amarok e Fiat Titano.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Curiosamente, o produto que mais vendeu da Mitsubishi em 2024 foi o veterano Eclipse Cross. Com a relação custo benefício aprimorada (a marca baixou e muito o preço do Eclipse Cross), o SUV médio dobrou as vendas e fechou o ano passado com 8.300 unidades vendidas.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Outro produto que correu por fora foi o Pajero Sport ,que cresceu 42% e teve 2.070 unidades vendidas de 2023, elevando para 2.944 emplacamentos no ano passado.

