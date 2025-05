Moto Morini anuncia investimento de R$ 250 milhões no Brasil Marca irá montar três motos em Manaus para incomodar concorrentes como BMW, Triumph, Royal Enfield e Honda Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/05/2025 - 09h02 (Atualizado em 19/05/2025 - 09h02 ) twitter

Moto Morini/Divulgação

O mercado de motocicletas vem crescendo de forma mais acelerada que o de automóveis por aqui. Enquanto as vendas experimentaram o melhor mês de abril em 14 anos, há novas marcas de olho no mercado nacional dominado pela Honda, Yamaha e com marcas que vem “correndo por fora” como Royal Enfield, Bajaj e Shineray. Nesta semana a Moto Morini anunciou a entrada no mercado nacional e já iniciou a montagem de três motos na Zona Franca de Manaus (AM).

Moto Morini/Divulgação

Ousada, a Moto Morini é uma marca italiana fundada em 1937 que atua nos segmentos de média e alta cilindrada. No começo a marca vai oferecer os modelos Seiemmezzo e X-Cape de 650cc e também a Calibro que é uma 700cc. A Moto Morini tem fábrica em Taizhou, na China, e também na Lombardia, norte da Itália.

Moto Morini/Divulgação

A Moto Morini escolheu o Festival Interlagos que será realizado nos próximos dias para apresentar as três motocicletas ao público. A princípio a Moto Morini começa com lojas em São Paulo, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. No próximo ano segue com a expansão em Minas Gerais e Rio de Janeiro além do Distrito Federal. Em 2027 serão anunciadas concessionárias em outras regiões do país.

‌



Conheça os três modelos da Moto Morini

A Moto Morini já confirmou a estreia de três produtos na primeira fase no Brasil. A Seiemmezzo (do italiano seis e meio, referência às 650cc) é uma moto de proposta street ou scrambler conforme a versão. O motor é um 650 de 60cv e 5,4kgfm de torque que também é compartilhado com a X-Cape que tem proposta visual para off road e muda apenas o torque para 5,6kgfm. Nessa linha estão motos como BMW F800 GS e também Triumph Tiger Sport 660.

‌



Moto Morini/Divulgação

Já a Calibro é uma motocicleta de perfil custom com motor de 700cc ou precisamente 693cc com 70cv e 6,8 kgfm de torque. O perfil cromado, pedais avançados e guidão amplo já indicam que se trata de uma custom. Nessa linha a Calibro deve enfrentar a Super Meteor 650 lançada recentemente na mesma faixa de cilindrada.

