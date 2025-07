Nova Lei na Flórida impõe prisão para quem superar 160km/h nas rodovias População critica a medida e pede fiscalização para condutores dirigindo sob efeito de álcool e drogas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 17h00 ) twitter

Nova Lei na Flórida impõe prisão para quem superar 160km/h nas rodovias Freepik/Reprodução

Nesta semana uma nova lei no estado da Flórida, nos EUA, impõe prisão para motoristas flagrados acima das 100 milhas por hora ou 160km/h, os chamados “três dígitos”. A lei estadual prevê uma aplicação de multa de US$ 500 ou R$ 2.750 e o infrator é conduzido à corte do condado para responder diretamente a um juiz.

Nova Lei na Flórida impõe prisão para quem superar 160km/h nas rodovias Orange County/Reprodução

A população, porém, não aprovou a medida. A associação dos xerifes do estado chegou a emitir uma nota chamando a medida de “ridícula” “uma vez que o limite é de 70 milhas por hora e já a partir de 100 ainda é razoável quando as condições do tráfego permitir”.

Nova Lei na Flórida impõe prisão para quem superar 160km/h nas rodovias Orange County/Reprodução

Em um post do condado de Orange County, a população se manifestou criticando a medida em um tom de fiscalizar de forma mais efetivas condutores bêbados ou dirigindo sob efeito de drogas, bem como condutores envolvidos em rachas por exemplo. O mesmo condado divulgou um vídeo do primeiro condutor preso após ser flagrado dirigindo a 104 milhas por hora.

Nova Lei na Flórida impõe prisão para quem superar 160km/h nas rodovias Orange County/Reprodução

