Novo Argo Trekking 1.3 2026 é bem equipado e econômico mas isso não é tudo Modelo recebeu melhorias na multimídia, novo arranjo dos faróis e tem preço de R$ 106,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 08.06.2025

O Argo é o carro de alto volume de vendas no Brasil sendo o carro mais vendido da Fiat. E embora o Fiat Argo Trekking 1.3 AT seja o hatch automático mais barato do Brasil, com preço de R$ 106.900, esse valor pode empurrar o cliente em direção do Pulse, que com o mesmo motor custa R$ 111.990, sendo equipado com mesmo 1.3 Firefly e câmbio CVT, só que com mais equipamentos. Porém, durante uma semana de testes com o Fiat Argo Trekking 2026, versão mais completa da linha, foi possível observar algumas evoluções no modelo.

Novo Argo 2026

‌



Com mudanças mais profundas a caminho o Argo se mostra competitivo para quem nao quer um SUV e no caso do Trekking isso ainda é mais verdadeiro. Ele mantém o visual, ganha nova assinatura luminosa, multimídia do conexão aprimorada mas mantém o mesmo perfil de quando estreou ainda em 2019.

Marcos Camargo Jr. 08.06.2025

Por exemplo, a central multimídia, embora ainda compacta com suas 7 polegadas, passou a oferecer conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. A integração funciona sem travamentos ou atrasos, o que representa um avanço. Por outro lado, a qualidade da tela e da câmera de ré ainda pode melhorar, apesar de não comprometer o uso no dia a dia.

‌



Marcos Camargo Jr. 08.06.2025

A versão Trekking mantém uma lista de equipamentos interessante. Entre os itens de série, estão os faróis Full-LED, ar-condicionado digital, chave presencial, faróis de neblina em LED, retrovisores com Tilt Down, vidros traseiros elétricos, sensores de estacionamento traseiros, rodas de liga leve, acabamento com detalhes em preto brilhante, bancos com revestimento exclusivo, além de modo Sport, piloto automático e outros recursos.

‌



Desempenho

O Fiat Argo 2026, diferente de outros hatch da Stellantis que utilizam o motor T200, segue com o conhecido motor 1.3 Firefly. A motorização entrega 107 cv e 13,7 kgfm com etanol, e 98 cv e 13,2 kgfm com gasolina, sempre com câmbio automático do tipo CVT com simulação de sete marchas. Não é um conjunto voltado para esportividade, mas funciona bem em rotinas urbanas e pode atender com eficiência motoristas de aplicativo. A resposta do acelerador é adequada e a combinação com a transmissão automática garante um comportamento equilibrado.

Marcos Camargo Jr. 08.06.2025

A suspensão do Argo segue sendo um ponto positivo, com boa calibração para o piso irregular das cidades brasileiras. No entanto, o acabamento interno apresenta falhas em alguns encaixes plásticos, como o da tampa do porta-luvas.

Consumo medido na prática

Quanto ao consumo, o hatch apresenta bons números para o segmento: com etanol, registra médias de 9,0 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada. Com gasolina, os números sobem para 12,8 km/l no urbano e 14,3 km/l na rodovia. Indo além do Inmetro fizemos uma viagem de 600km com o Argo que marcou 13km/l com etanol mantendo uma média no piloto automático de 105km/h. Se o motor não girar alto a relação de economia fica muito melhor.

Marcos Camargo Jr. 08.06.2025

Avaliação Custo-Benefício

O Argo Trekking 2026 entrega uma proposta equilibrada, com mecânica conhecida, manutenção simples e pacote de equipamentos suficiente. Porém, quando comparado a outras opções da mesma faixa de preço, começa a perder competitividade. Por um valor um pouco maior, é possível optar pelo Pulse Drive 1.3 AT, que traz os mesmos motor e câmbio, porém com mais equipamentos e o visual de um SUV compacto.

Marcos Camargo Jr. 08.06.2025

Com um investimento adicional, o Pulse Turbo 200 AT surge como alternativa mais potente, entregando desempenho superior. Já para quem prioriza custo ou ainda prefere o motor 1.3 de quatro cilindros, o Argo continua sendo uma alternativa válida. Ele só é mais acessível do que o Citroën C3 You!, que utiliza o motor T200, mas deixa a desejar em pontos como dirigibilidade e central multimídia. Ainda dentro do grupo Stellantis, o Peugeot 208 oferece o mesmo conjunto mecânico do C3, com preço mais elevado. Outras opções incluem o Hyundai HB20 com motor 1.0 turbo e o Volkswagen Polo Sense, também com motor turbo e preços na mesma faixa.

FIAT ARGO 2026: veja o que mudou além de preços e versões. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.