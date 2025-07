Novo SUV híbrido de luxo da BYD é flagrado e pode estrear este ano Novidade quer incomodar segmento “D” com propulsão híbrida Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h12 ) twitter

BYD Dynasty-D CarNewsChina/Reprodução

A BYD deve ampliar sua linha de SUVs de grande porte com um novo modelo baseado no conceito Dynasty-D, apresentado no Salão de Xangai deste ano. O protótipo, ainda totalmente camuflado, foi flagrado em testes nos arredores da sede da marca na China e indica que a estreia pode acontecer até o final de 2025.

O novo produto quer incomodar o segmento “D” de modelos grandes dentro da estratégia da BYD de diferenciar marcas e modelos.

RESUMO DA NOTÍCIA A BYD irá lançar um novo SUV híbrido de luxo baseado no conceito Dynasty-D.

O modelo, flagrado em testes, deve ser posicionado acima do Tang L, com preço estimado de 400 mil yuans.

O SUV contará com tecnologia avançada, incluindo assistente de direção e um sistema de drone embutido.

A estreia do novo modelo pode ocorrer até o final de 2025, com potencial revelação no Salão de Guangzhou. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

BYD Dynasty-D CarNewsChina/Reprodução

O modelo deve fazer parte da família Dynasty, a mesma dos SUVs Tan e Song, e será posicionado acima do Tang L, com preço estimado em 400 mil yuans (cerca de US$ 55 mil ou R$ 295 mil em conversão direta), segundo a imprensa chinesa. A expectativa é de que o SUV adote uma proposta premium, com foco em conforto, tecnologia embarcada e powertrains eletrificados.

Estilo “quadradão” do Dynasty-D

Mesmo com camuflagem pesada, o design externo mantém diversos elementos do conceito Dynasty-D. A dianteira traz uma barra de LED que atravessa a grade superior e faróis divididos, além de sensores que indicam o uso de radar de ondas milimétricas.

‌



BYD Dynasty-D CarNewsChina/Reprodução

Nas laterais, o modelo exibe um perfil alto com maçanetas embutidas, retrovisores em estilo flutuante, câmeras laterais e uma porta de carregamento posicionada no para-lama traseiro. A traseira permanece camuflada, mas é provável a adoção de uma faixa luminosa em LED de ponta a ponta, como visto no conceito.

As unidades de teste contam com sensores LiDAR no teto e um conjunto de três câmeras frontais, indicando que o SUV virá equipado com o sistema DiPilot Eye B da BYD. Esse pacote deve incluir assistente de direção em rodovias, piloto automático com centralização de faixa, estacionamento autônomo e navegação urbana assistida. Vale dizer que a BYD já prometeu veículos com amplo uso dos radares supersônicos LiDAR em todos os seus produtos.

‌



BYD Dynasty-D CarNewsChina/Reprodução

Outro destaque é a presença de um sistema de drone embutido batizado de Lingyuan, desenvolvido pela própria BYD.

Interior com telas e 7 lugares

O interior traz como destaque um conjunto de três telas digitais, incluindo quadro de instrumentos, multimídia central e uma tela adicional para o passageiro dianteiro. O volante com base reta e o seletor de marchas embutido na coluna também fazem parte da proposta.

‌



BYD Dynasty-D CarNewsChina/Reprodução

Assim como o conceito, a versão final deve oferecer opções de seis ou sete lugares, com foco em espaço interno e conectividade.

Motorização: elétrico ou híbrido plug-in ainda é dúvida

Embora a BYD ainda não tenha divulgado os detalhes técnicos, é provável que o novo SUV utilize a plataforma da linha Tang L, que já oferece versões BEV (100% elétrica) e PHEV (híbrida plug-in).

Na versão híbrida, o Tang L combina um motor 1.5 turbo a dois motores elétricos, com tração integral e potência combinada acima de 400 cv. Já a versão elétrica tem autonomia declarada de até 670 km no ciclo CLTC, com sistema de recarga rápida.

Concorrência já existe

A nova aposta da BYD mira o segmento de SUVs grandes premium, competindo diretamente com modelos como Aito M9, Li Auto L9 e o futuro Lynk & Co 900. O novo produto também pode ser apresentado durante o salão de Guangzhou em novembro (Guangzhou Automotive Technology Expo 2025).

