Oficial: conheça a nova marca de vans e comerciais que estreia esse ano Geely vai atuar com quatro modelos da marca de 8 a 11m3 de capcidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h20 )

Farizon: nova marca de vans comerciais vem ao Brasil no segundo semestre Farizon/Divulgação

O R7 divulgou há alguns dias que a marca Farizon estudava entrar no mercado nacional ainda esse ano. Hoje, o grupo Timber, representante exclusivo da marca, fez o aviso à imprensa. O Grupo Timber, sediado em Curitiba (PR), também está representando a Riddara, marca voltada ao segmento de picapes elétricas. A estreia vai ocorrer na Eletrocar Show 2025.

A Farizon é mais uma marca da Geely, que estuda de perto a atuação no mercado nacional com suas marcas. Aqui já estão estabelecidas tanto a Zeekr quanto a Geely que irá atuar com a Renault. E além da Lynk & Co., a próxima marca do grupo a desembarcar por aqui é a Farizon, especializada em veículos comerciais.

O R7-Autos Carros apurou com exclusividade com a comunicação global da Geely que a Farizon estreia no Brasil ainda nesse semestre. Ao todo serão quatro produtos no mercado nacional: Air 11M3, Air 8M3, Air Pro11M3 e Air Pro8M3.

Ainda há poucas informações sobre as vans elétricas da Farizon no Brasil. Mas, os veículos comerciais são feitos em plataforma modular elétrica com capacidade de 8 a 11 m³ com sistema de carga rápida, condução semiautônoma e tecnologia Drive by Wire com solução de processamento elétrico que conectam todo o veículo.

O sistema modular permite que a van tenha de 4,90 m de comprimento a 5,90 m sobre a mesma plataforma com até 2,50 m de altura, o que fará da linha Air concorrente de modelos consagrados como Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e Renault Master.

A Farizon lançou seus primeiros produtos em 2016 e já em 2019 tinha tecnologia própria de tração para veículos pesados com motores a metanol. Além das vans, a Farizon produz ônibus urbanos e rodoviários, caminhões leves e pesados com apelo de segurança e tecnologia.

