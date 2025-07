Quais são as picapes médias mais vendidas e mais baratas de manter? S10 lidera ranking de manutenção mais em conta e robustez entre cinco picapes médias Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

Quais são as picapes médias mais vendidas e mais baratas de manter? Toyota/Mitsubishi/Chevrolet/Ford/Reprodução

O mercado de picapes usadas no Brasil oferece opções para todos os bolsos mesmo considerando os elevados preços dos nossos veículos. Enquanto 1 milhão de veículos usados foram vendidos em julho de 2025 pouco mais de 25% desse total são de picapes médias a diesel. Mas qual delas é mais fácil de vender considerando o segmento médio?

Quais são as picapes médias mais vendidas e mais baratas de manter? Chevrolet/Divulgação

Chevrolet S10 lidera segmento

A S10 tem longa vida no mercado nacional e é reconhecida pela durabilidade e baixa manutenção. Especialmente nos últimos anos o motor 2.8 turbodiesel na faixa dos 200cv (iniciou com 170cv em 2012) tem custo baixo de lubrificação, filtros, consumo adequado e isso amplia o alcance da GM neste segmento. Há boas opções nesta faixa pois o motor tem sido usado com poucas mudanças ao longo dos últimos 13 anos.

Chevrolet/Divulgação

Hilux é segunda entre as usadas e a mais robusta

Considerando as picapes médias com motor diesel e quase sempre com tração 4x4, a Hilux é a segunda mais vendida com 15.567 unidades comercializadas em junho de 2025.

Quais são as picapes médias mais vendidas e mais baratas de manter? Toyota/Divulgação

A Hilux passou a usar o atual motor 2.8 turbodiesel (1GD-FTV) no Brasil em 2016, com a chegada da oitava geração da picape. Esse motor substituiu o antigo 3.0 turbodiesel (1KD-FTV) e representou uma evolução em desempenho, eficiência e tecnologia. Antes ele tinha 177cv mas hoje já tem 204cv. É considerado robusto embora já um pouco ruidoso se comparado com as rivais.

Ford Ranger vem em terceiro

A Ford já usou vários motores da Ranger e pela variedade de modelos ela é a terceira utilitária usada mais vendida do país. Foram 8.569 unidades vendidas em junho no país.

Quais são as picapes médias mais vendidas e mais baratas de manter? Ford/Divulgação

A Ford Ranger teve uma variedade de motores nos últimos 10 anos no Brasil, abrangendo versões flex, diesel e mais recentemente, turbodiesel biturbo e V6. O motor 2.5 Duratec flex de 173cv foi comum na Ranger até 2028 e era considerado robusto e confiável mas são versões desvalorizadas em função de não se tratar de motor diesel. Depois a partir de 2019 a Ford trocou pelo motor Duratorq 2.2 turbo de 160cv mas durou pouco (até 2020). Entre as usadas o motor 3.2 Durarotorq de 200cv é elogiado e foi usado nos modelos topo de linha de 2013 a 2022 mas sua manutenção é considerada alta com peças de elevado valor de aquisição.

Mitsubishi L200

A quarta colocada no ranking somou 5.729 unidades comercializadas em julho. Também é uma picape reconhecida pela robustez em que pese a perda de volume de vendas da Mitsubishi nos últimos anos.

Quais são as picapes médias mais vendidas e mais baratas de manter? Mitsubishi/Divulgação

O motor 2.4 turbodiesel da Mitsubishi L200 é conhecido como 2.4 DI-D MIVEC e passou a equipar a picape no Brasil a partir de 2016 com 190cv e 43,9kgfm de torque. É um motor de alumínio elogiado pela robustez mas de funcionamento áspero e as peças são mais caras que as demais marcas.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Picapes mais vendidas do Brasil

1 - CHEVROLET S10 - 16.769

2 - TOYOTA HILUX - 15.567

3 - FORD RANGER - 8.569

4 - MITSUBISHI L200 - 5.729

5 - VW AMAROK - 5.044

6 - NISSAN FRONTIER - 3.936

