Picapes mais vendidas em julho de 2025: Hilux segue líder, Ranger é segunda e S-10 perde espaço Entre as picapes leves, Toro segue à frente, e tem Montana, Oroch e Maverick bem atrás Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h00 )

As vendas de utilitários leves na primeira quizena de julho mostram poucas mudanças no segmento. A começar pela liderança da Fiat Strada. O veículo mais vendido do país emplacou 5.580 unidades em 15 dias. Foi o dobro da Volkswagen Saveiro que apesar de estar bem atrás da Strada vem crescendo nas vendas.

Entre as picapes Toyota Hilux ficou na liderança com 2.631 unidades, seguida neste segmento médio pela Ford Ranger com 1.661 unidades e a Chevrolet S10 que ficou com 1.250 unidades. Assim, pouco a pouco a Ford vem abrindo distância sobre a GM.

Olhando o andar de baixo, a Fiat Toro teve 1.945 unidades vendidas e a Rampage, que é derivada da própria Toro ficou com 838 unidades. A Montana da GM que foi lançada para concorrer com a Toro vem vindo muito aquém do que se esperava com 777 unidades. Muito atrás ficaram Renault Oroch (337 unidades) e Ford Maverick (310 unidades)

Confira os utilitários leves mais vendidos do país segundo os dados da Fenabrave.

1. ‎Strada – 5.580 unidades

Saveiro – 2.818

Hilux – 2.631

Toro – 1.945

Ranger – 1.661

S10 – 1.250

Fiorino – 1.134

Rampage – 838

Montana – 777

Master – 769

Triton – 522

Oroch – 337

Maverick – 310

14. HR – 181

15. Daily – 177

16. Titano – 168

17. Kangoo – 159

18. L200 – 147

19. Transit – 145

20. Scudo – 144

