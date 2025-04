Quais são os concorrentes do Jaecoo 7 híbrido lançado hoje no Brasil? SUV médio híbrido enfrentará Song Pro e Plus além do Haval H6 PHEV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

O lançamento do Jaecoo 7 PHEV no mercado brasileiro vai acirrar a disputa pelos modelos híbridos plugin. Neste segmento, a disputa de clientes vai desde o segmento premium com modelos como Audi Q5 e BMW X5 PHEV, até modelos de maior volume de vendas hoje como os modelos BYD e GWM que dominam as vendas e também com o Tiggo 7 PHEV recém lançado. A Omoda Jaecoo lança o seu modelo híbrido com preço a partir de R$ 224,9 mil, posicionado abaixo dos concorrentes. E quais são os concorrentes do Jaecoo 7 hoje no mercado?

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Primeiro vamos lembrar que o Jaecoo 7 vem equipado com sistema que a marca chama de SHS (Super Hybrid System). Ele combina motor 1.5 de 142cv combinado com motor elétrico de 204cv com bateria de 18kwh (mesmo motor do Tiggo 7, seu irmão de plataforma) somando uma potência de 339cv e 52kgfm de torque que pode render uma autonomia de até 1.200km com um tanque.

‌



Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

‌



E o que os concorrentes PHEV oferecem?

O BYD Song Pro GS e o Song Plus usam o sistema também chamado pela marca de “Super híbrido” DM-i com motor 1.5 litro aspirado de 98 cv com 12,4 kgfm de torque, além de um motor elétrico de 197 cv e 30,6 kgfm de torque. A potência combinada é 235 cv na configuração GS com bateria de 18,3 kWh, permitindo rodar até 110 km no modo 100% elétrico. O Song Pro e Plus compartilham o mesmo motor com diferenças visuais e com pacote ADAS e teto solar no Song Plus que custa R$ 244 mil. Já o Song Pro custa R$ 204,9 mil. A BYD sempre faz ações comerciais com a oferta de wallbox ou carregador portátil.

‌



Marcos Camargo Jr. 07.02.2025

Já o GWM Haval H6 PHEV19 é a opção híbrida plugin mais em conta com recarga externa e combina motor 1.5 turbo a gasolina com injeção direta com motor elétrico que soma interessantes 326cv e 54kgfm de torque. Esse motor elétrico é alimentado por 19kwh de baterias que rendem entre 75 e 110km de autonomia por carga. O preço dessa versão é R$ 244 mil já com wallbox gratuito e cinco anos de garantia.

GWM/Divulgação

Já o Tiggo 7 PHEV tem o mesmo motor 1.5 turbo tem 147 cv e 22,4 kgfm. Junto com dois motores elétricos que somam 170 cv e 34,2 kgfm pode chegar a uma potência interessante de 317 cv e 56,6 kgfm com bateria de 19kwh. O Tiggo 7 Pro PHEV por R$ 239,9 mil e um conjunto de telas digitais que somam 24 polegadas, rodas aro 18 exclusivas da versão PHEV, novos bancos com aquecimento sendo os dianteiros elétricos e o do motorista com memória, câmera 360, sensor dianteiro (além do traseiro), carregador de celular por indução, som com alto falantes Sony e tecnologia Max Drive (pacote Adas).

Marcos Camargo

Analisando tecnicamente, a entrega é muito parecida em desempenho com vantagem para o Jaecoo 7 em potência e eficiência maior.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

O Jaecoo chega em duas versões bem equipadas e que tem itens de série presentes já na Luxury (R$ 224,9 mil) como faróis em LED, espelhamento do celular na central multimídia via Apple CarPlay e Android Auto sem fio, câmera 540°, head up display e ar condicionado dual zone, teto solar panorâmico, rodas aro 18 entre outros.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

A versão Prestige (R$ 249,9 mil) acrescenta pacote ADAS completo, ventilação e aquecimento dos bancos dos bancos, banco do motorista com memória e ajuste lombar elétrico, carregador sem fio de celular e abertura do porta malas com sistema gestual (é elétrico de série) entre outros. Nesta segunda versão, por quase R$ 250 mil, o Jaecoo 7 é sensivelmente mais caro que os concorrentes com entrega maior de potência enquanto na Luxury o preço fica bem abaixo dos concorrentes e já mais próximo do Song Pro da BYD pois ambos não trazem pacote ADAS.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Conclusão

O Jaecoo 7 entra em uma seara bem disputada por consumidores em busca de modelos eficientes. A autonomia é bem próxima nos três veículos comparados chegando a superar 1200km no Jaecoo que também ganha em potência e supera o Tiggo 7 com autonomia e potência menores. A versão de entrada é bem competitiva enquanto a Luxury é bem similar aos BYD. Por hora a BYD tem a maior rede com 165 concessionárias enquanto a GWM está em 100 e a Omoda Jaecoo ainda está se estabelecendo com promessa de crescer de forma exponencial com o suporte da Chery.

JAECOO 7: FUI DE SÃO PAULO A FOZ DO IGUAÇU SEM REABASTECER. VEJA O VÍDEO!

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.