Qual melhor veículo do programa Carro Sustentável? Comparamos 5 modelos Comparamos Mobi, Argo, Kwid e Polo com descontos, desempenho e consumo Autos Carros|Marcos Camargo Jr 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 02h00 )

Mobi 1.0 Like MT Fiat/Divulgação

O programa Carro Sustentável aqueceu as vendas de veículos de entrada no país. Os modelos com zero IPI (imposto sobre produtos industrializados) atraem mais consumidores para as concessionárias e as marcas ofereceram bônus e condições especiais.

Fiat Mobi Trekking Fiat/Divulgação

Algumas marcas como Volkswagen, Fiat e Renault foram as primeiras a anunciar descontos além da redução de IPI com algumas condições de bonificações. Agora vamos comparar as principais opções com desconto oferecido para o consumidor descobrir qual desses cinco carros é o melhor.

Fiat Mobi: economia e preço menor

A Fiat anunciou o Mobi 1.0 Like MT de 80.990 por R$ 67.990 com IPI zero e bônus de fábrica. O motor é o 1.0 Firefly de 71/75cv e 10kgfm de torque o compacto de entrada tem ar-condicionado, computador de bordo, rodas de aço estampado com calotas aro 14″, volante com ajuste de altura, travas elétricas e vidros elétricos.

Fiat Mobi 2026 Fiat/Divulgação

É o modelo mais barato do comparativo mas não é o mais potente. Seu uso familiar por conta do espaço reduzido é mais restrito. A versão Trekking do Mobi sai de R$ 82.990 por R$ 73.290 e incorpora o visual aventureiro já conhecido e os mesmos itens de série.

Com etanol, o consumo na cidade é de aproximadamente 9,8 km/l e na estrada, 10,6 km/l. Já com gasolina, o consumo melhora para cerca de 14 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada

Fiat Argo: equipamentos como destaque

Outra opção é o Argo 1.0 Drive MT de R$ 94.990 com preço reduzido para R$ 86.990.

Fiat Argo 2026

O Argo já vem mais equipado e traz central multimídia de 7″ com Android Auto e Apple Car Play, banco traseiro rebatível, vidros dianteiros e travas elétricas, rodas de aço com calotas de 15″, faróis com assinatura em LED, ar condicionado manual e banco do motorista com ajuste de altura. O motor é o mesmo do Mobi: 1.0 Firefly de 71/75cv e 10kgfm de torque.

Com etanol, o consumo na cidade é de aproximadamente 9,8 km/l e na estrada, 10,6 km/l. Já com gasolina, o consumo melhora para cerca de 14 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada.

Renault Kwid Outsider 2026 Renault/Divulgação

Renault Kwid: bom para a cidade e com preço menor

A Renault incluiu apenas o Kwid no programa Carro Sustentável. A versão Zen de R$ 80.690 sai por R$ 67.290 considerando o bônus da fábrica, um desconto na ordem de R$ 13 mil. A Intense de R$ 83.990 sai por R$ 71.290 e na Iconic de R$ 87.490 o novo preço é de R$ 75.690.

Renault Kwid Outsider 2026 Renault/Divulgação

O motor 1.0 SCe de 70cv e 10kgfm de torque. O hatch tem o consumo de 15,5 km/l na estrada e 14,6 km/l na cidade com gasolina, segundo o Inmetro. Com etanol são 10,8km/l na cidade enquanto na estrada o número sobe para 11km/l.

Volkswagen

A Volkswagen anunciou preços reduzidos principalmente para o Polo que foi o carro do programa Carro Sustentável que mais tem vendido no mercado mesmo não sendo o mais barato. A versão Track que é vendida hoje por R$ 95.790 cai para R$ 87.845, um desconto de R$ 8 mil. Porém, itens como multimídia são vendidos separadamente ainda que o Polo tenha seis airbags como itens de série e seja cinco estrelas nos testes do Latin NCAP.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

O motor é o 1.0 MPI três cilindros aspirado de 75/84 cv (gasolina/etanol) e 12kgfm de torque. Já o consumo com etanol, segundo dados do Inmetro, é de 9,4 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada. Já com gasolina e 13,5 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Conclusão

Para quem busca a melhor referência em motorização, desempenho e economia de combustível terá o Polo como melhor compra entre os carros do programa. Mas para quem quer carro mais equipado e igualmente econômico irá escolher o Argo como melhor opção.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

