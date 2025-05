Caoa Chery reage a BYD e reduz preços dos híbridos plugin Marca busca competitividade diante dos concorrentes com recém lançados híbridos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h12 ) twitter

A Caoa Chery vem se movimentando para reforçar a própria competitividade e dias depois de reduzir os preços dos SUVs de entrada da marca agora anunciou uma redução para os híbridos PHEV Tggo 7 e 8. A marca anunciou uma redução de preço de até R$ 20 mil em seus híbridos plugin.

TIggo 7 PHEV Marcos Camargo

O Tiggo 7 PHEV, que foi anunciado recentemente a R$ 239.990, passou para R$ 219.990.

Chery Tiggo 7 e 8 estreiam com motor híbrido plugin a partir de R$ 239,9 mil Marcos Camargo

Diferente do Tiggo 7 convencional, traz rodas aro 18 e grade exclusivas, um painel mais refinado com duas telas que somam 24,6″ em Full HD, o novo console que traz controles como do ar-condicionado, além da já conhecida alavanca tipo joystick.

Já o Tiggo 8, que foi lançado em fevereiro por R$ 279.990, passa a custar R$ 269.990. Com rodas aro 19 e também grade específica traz, além das telas de 24,6″ em Full HD, o novo console e alavanca tipo joystick, há combinação de couro e madeira de forma a transmitir mais refinamento. No Tiggo 8, há novidades como head up display e câmera de 360°.

‌



Chery Tiggo 7 e 8 estreiam com motor híbrido plugin a partir de R$ 239,9 mil Marcos Camargo

O motor de ambos é o mesmo: 1.5 turbo a gasolina combinado com dois motores elétricos que somam 317 cv e 56,6 kgfm de torque associado à transmissão da Chery com 3 marchas e simulação de 11 velocidades. A bateria tem 19,27 kWh para uma autonomia de até 63 km no modo 100% elétrico.

Chery Tiggo 7 e 8 estreiam com motor híbrido plugin a partir de R$ 239,9 mil Marcos Camargo

A garantia de ambos é de 5 anos para o veículo e 8 anos para o conjunto motriz. Assim, a Caoa Chery quer chamar a atenção para os clientes que tem buscado produtos como Haval H6 na mesma faixa de preço, BYD Song Pro e Song Plus, bem como os recém-lançados OMODA Jaecoo especificamente o Jaecoo 7 que o R7-Autos Carros já testou.

‌



