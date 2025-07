Renault testa Duster renovado que pode antecipar motor híbrido Flagra mostra SUV rodando camuflado rodando pelo interior paulista Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h00 ) twitter

A Renault está testando no interior de São Paulo uma versão renovada do Duster.

Renault Duster 2026 flagrado em Valinhos, interior de SP PLaca Verde reprodução

Recentemente o Duster com a mesma carroceria europeia foi lançada na Colômbia e agora um flagra registado pelo perfil Placa Verde mostra que se trata do mesmo veículo agora rodando por aqui.

SUV renovado na Europa já está na América e foi lançado na Colômbia Renault Divulgação

Com o Kardian e agora com a chegada iminente do Boreal, a Reanult não terá um produto entre R$ 150 e R$ 200 mil onde o Duster pode ser o “coringa”.

Renault Duster 2026 flagrado em Valinhos, interior de SP PLaca Verde reprodução

Mesmo longevo, o novo estilo do Duster com suas lanternas em “Y”, a dianteira com o logo da Renault por escrito e um perfil mais moderno pode ser a saída para não tirá-lo de linha. Afinal, a última renovação de visual ocorreu já há longos cinco anos.

‌



SUV renovado na Europa já está na América e foi lançado na Colômbia Renault Divulgação

É pouco provável mas a Renault também pode estar testando apenas um Dacia Duster com motor híbrido E-Tech que existe na Europa desde 2023.

‌



Por lá o motor 1.6 é combinado com motor elétrico, o 1.2 turbo TCE com 130cv e sistema híbrido leve de 48V podendo também receber o 1.3 turbo com sistema híbrido.

SUV renovado na Europa já está na América e foi lançado na Colômbia Renault Divulgação

‌



A Renault vai lançar o Boreal apenas com motor 1.3 turbo sem eletrificação. Mas o caminho para um motor híbrido pode passar justamente pela solução já usada na Europa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.