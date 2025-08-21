Renegade já tem 10 anos, mas será que ainda vale a compra? Veja teste SUV compacto segue entre os mais vendidos, mas já tem mudanças previstas para o futuro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2025 - 20h04 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h04 ) twitter

Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

O Jeep Renegade foi lançado em 2015 e, desde então, se consolidou entre os SUVs compactos. Em 2022, recebeu uma atualização estética discreta e, até julho de 2025, já acumula mais de 24 mil unidades vendidas no país. Com novos concorrentes no segmento, surge a questão: o modelo ainda é competitivo após 10 anos? Portanto, para responder a essa pergunta, o R7-Autos Carros avaliou a versão Longitude com pacote Night Eagle, que não é a topo de linha, mas conta com bons equipamentos, motor 1.3 T270 de até 176 cv e atualmente é vendida por R$ 160 mil.

Motor e desempenho

O Renegade Longitude Night Eagle vem equipado com o motor 1.3 T270 turbo flex, com 176 cv e torque de 27,5 kgfm, aliado ao câmbio automático de seis marchas. A turbina conta com geometria variável e injeção direta.

Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

Na suspensão, há sistema independente McPherson na dianteira e Multilink na traseira, solução que contribui para estabilidade em curvas e absorção de irregularidades.

‌



Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

De acordo com o Inmetro, o consumo do Renegade é de 7,7 km/l na cidade e 9 km/l na estrada com etanol, enquanto na gasolina os números sobem para 11 km/l em uso urbano e 12,8 km/l em rodovias.

Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

Vale lembrar que entre os rivais, apenas os Honda HR-V, que tem até 177 cv, e Hyundai Creta 1.6 turbo, que tem 193 cv, superam em potência. Inclusive, ambos foram atualizados recentemente, sendo que o modelo sul-coreano passou por mudanças visuais mais profundas, enquanto o utilitário esportivo japonês teve alterações discretas no desenho.

‌



Medidas e espaço interno

O modelo tem 4,27 m de comprimento, 1,81 m de largura, 1,71 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. Os números permitem bom aproveitamento do espaço para passageiros, mas o porta-malas de 385 litros fica abaixo de alguns concorrentes diretos, sendo um tendão de aquiles do Jeep Renegade desde o lançamento.

‌



Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

Conforto e tecnologia

Na versão Longitude, de R$ 159.990, o Renegade oferece bancos e volante revestidos em couro, chave presencial com partida remota, ar-condicionado digital dual zone, carregador de celular por indução e central multimídia de 8,4” compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

O painel digital é de 7” e há piloto automático, além de entradas USB convencionais e tipo C.

Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

Já com o pacote opcional Night Eagle, com acréscimo de R$ 1.000, adiciona rodas aro 18 escurecidas, pneus 225/55 e logotipos em tom preto.

Segurança e itens externos

O Renegade vem equipado com seis airbags, controles de estabilidade e tração, alerta de mudança de faixa, detector de fadiga, monitoramento da pressão dos pneus, reconhecimento de placas de trânsito, frenagem autônoma de emergência, assistente de partida em rampa e fixação Isofix.

Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

Externamente, o SUV compacto inclui faróis e lanternas em LED, câmera de ré, rack de teto preto e cinco anos de garantia de fábrica.

Posicionamento no mercado

O Renegade concorre diretamente com Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks e Hyundai Creta. Em 2025, o T-Cross lidera as vendas do segmento com mais de 53 mil unidades, seguido pelo Creta com mais de 39 mil emplacamentos.

Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

Portanto, para não ver os rivais abrirem ainda mais vantagem nas vendas, a Jeep já começou a testar no Brasil uma nova atualização do Renegade, que trará sistema híbrido e mudanças visuais.

Vale a pena?

Mesmo com dez anos de mercado, o Renegade ainda figura entre os SUVs compactos mais vendidos no Brasil, uma vez que mantém desempenho consistente, bom pacote de equipamentos e recursos de segurança competitivos. Entretanto, o porta-malas reduzido e o projeto mais antigo já sinalizam a necessidade de renovação, que deve ocorrer em breve com a chegada da versão híbrida.

Jeep Renegade Longitude Night Eagle Marcos Camargo Jr 21.08.2025

Desta forma, o SUV ainda atrai os clientes que buscam um SUV compacto para uso urbano, com bom nível de tecnologia e segurança, além de não estar preocupado com o visual de outrora.

