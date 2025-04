Sentra aposta na tradição para barrar Corolla e King; veja teste Modelo mantém motor aspirado e prioriza condução tradicional em meio à concorrência híbrida Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

O segmento de sedãs médios perdeu espaço nos últimos anos, só que ainda reúne opções voltadas a um público que valoriza modelos espaçosos e com visual elegante. Atualmente, os três modelos mais vendidos da categoria são Toyota Corolla, BYD King e Nissan Sentra. Dentre eles, o Sentra é o único que não utiliza qualquer tipo de eletrificação. Embora o Corolla ainda conte com versões a combustão, há configurações com auxílio elétrico, demonstrando uma aposta na transição energética, movimento que a Nissan parece postergar, ao menos até a próxima geração de seu sedã médio.

Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

Neste cenário, o Nissan Sentra representa a continuidade dos sedãs médios tradicionais, com design marcante e motorização 2.0 aspirada. No entanto, o sedã fabricado no México pode parecer menos atraente para quem busca recursos mais modernos. Essa percepção foi construída ao longo de uma semana de uso com a versão de entrada Versa Advanced avalida pelo R7-Autos Carros.

Para o público conservador

Apesar do estilo atualizado, o Sentra mantém proporções clássicas, com ampla grade dianteira e faróis estreitos. São 4,64 metros de comprimento, exigindo mais espaço em estacionamentos do shopping, mercados e apartamentos, 2,70 metros de entre-eixos, garantindo bom espaço interno, 1,81 metro de largura e 1,45 metro de altura. O compartimento de bagagem oferece 466 litros de capacidade.

Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

A cabine mistura revestimentos em couro com áreas em plástico de toque macio. Os bancos adotam a tecnologia Zero Gravity, desenvolvida pela Nissan para melhor ergonomia, oferecendo um bom conforto ao motorista, mesmo em longos deslocamentos. Entretanto, apenas o banco do condutor conta com ajustes elétricos, enquanto o assento do passageiro é manual.

‌



Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

A motorização 2.0 aspirada entrega 151 cv de potência e torque de 20 kgfm, acoplada a uma transmissão automática do tipo CVT. O conjunto apresenta boas arrancadas, mas retomadas mais lentas, efeito comum desse tipo de câmbio e motor sem turbo. No uso cotidiano, porém, não compromete o desempenho geral.

Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

A suspensão é independente nas quatro rodas, com sistema McPherson na dianteira e multibraços na traseira. O acerto privilegia o conforto, sem excessiva rigidez ou balanço em pisos irregulares, sendo ideal para o cenário urbano brasileiro.

‌



Tecnologia ainda é um ponto fraco

A limitação em termos de tecnologia embarcada influencia diretamente nos números de vendas do Sentra. Embora ofereça equipamentos como paddle shift (troca de marchas no volante), alerta de colisão frontal (I-FCW), assistente de frenagem de emergência (FEB), ar-condicionado digital Dual Zone, rodas aro 17 com acabamento esportivo, banco do motorista com regulagem elétrica e controle de cruzeiro no volante, o modelo carece de itens encontrados nos concorrentes diretos.

Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

Faltam sistemas de assistência semiautônoma à condução, tanto na versão de entrada quanto na topo de linha. A central multimídia, mesmo com tela flutuante, tem baixa resolução, não é sensível ao toque capacitivo como os rivais e exige conexão por cabo para Android Auto e Apple CarPlay. Não há carregador por indução nem câmera traseira com definição em alta resolução, que traz problemas especialmente sob luz solar intensa. Vale dizer que todos esses recursos estão presentes no Toyota Corolla e no BYD King.

‌



Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

Desempenho nas vendas e custo-benefício

O Toyota Corolla lidera o segmento com mais de 8 mil unidades vendidas entre janeiro e março de 2025. Em segundo lugar está o BYD King, com mais de 3 mil emplacamentos. O Sentra aparece em terceiro, com pouco mais de 1.100 unidades licenciadas no mesmo período. Os dados são da Fenabrave.

Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

Com preço sugerido de R$ 166.790, o Sentra Advanced pode ser uma escolha interessante para quem busca um sedã convencional, com consumo médio de 11 km/l na cidade e até 14 km/l na estrada, priorizando conforto e mecânica confiável. No entanto, o Corolla GLi, versão mais acessível do sedã japonês, custa R$ 158.490, menos que o Nissan.

Nissan Sentra 2025 Marcos Camargo Jr. 22.05.2025

Para quem procura um equilíbrio entre tradição e modernidade, o Toyota Corolla ou o BYD King, este último partindo de R$ 179.900 na versão de entrada GL, oferecem soluções mais completas. Ambos utilizam motorização híbrida, têm interiores com telas maiores e, no caso da Toyota, mais recursos de condução assistida ADAs. O modelo chinês ainda se destaca pela autonomia combinada de até 1.200 km, somando tanque e bateria.

