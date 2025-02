Stellantis amplia participação de vendas na América do Sul Grupo vendeu quase 80 mil veículos na região, avanço de 0,7% sobre 2024; Argentina liderou crescimento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Reprodução Fiat/Reprodução

A Stellantis fechou o mês de janeiro de 2025 com resultado positivo. O grupo que tem as marcas Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën chegou a 79,9 mil unidades vendidas na América do Sul, crescimento de 0,7% em relação a janeiro de 2024.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

A participação do grupo Stellantis chega a quase 1/4 dos veículos vendidos no Brasil, Argentina e América do Sul com 24,2% de share.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

No Brasil, a Stellantis acelerou o ritmo de vendas no primeiro mês do ano, registrando 50,6 mil veículos emplacados. Com isso, a companhia conquistou uma participação de mercado de 31,5% em janeiro, um avanço de 1,6 ponto percentual em relação ao mesmo mês de 2024. Na Argentina foram 23,8 mil unidades, crescimento de 36,3% em um ano, considerando também a melhora das condições econômicas do país vizinho.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

A Fiat mantém liderança no mercado brasileiro com 21,4% de market share e 34.356 unidades, quase 13 mil à frente da segunda colocada. Já a Strada, veículo mais vendido do país em 2024, se manteve líder no primeiro mês do ano, com 8.777 unidades vendidas. O Argo também se destacou em janeiro como o sexto veículo mais vendido do mês, com 5.173 unidades. No mesmo ritmo, a Fiat iniciou o ano retomando a liderança entre os sedans, com as 3.313 unidades do Cronos.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

No caso da Jeep foram 9.232 emplacamentos em janeiro com 5,7% de market share. O Jeep Compass chegou a 4.436 unidades vendidas em janeiro, o que significa 36,3% do segmento de SUVs médios. O Jeep Renegade teve 3.679 emplacamentos em janeiro e 7,9% de market share, número positivo para um veículo com quase dez anos de mercado. Já o Jeep Commander emplacou 1.107 unidades no mês passado.

COMPASS BLACKHAWK 2025: mais rápido que TODOS os SUVs médios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.