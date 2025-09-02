Stellantis terá compacto elétrico para brigar com ID.3 na Europa Compacto Lafa 5 chega em breve para completar portfólio da marca Leapmotor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2025 - 12h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h00 ) twitter

A Stellantis está expandindo a atuação da Leapmotor na Europa. E enquanto se prepara para a fase comercial na América do Sul em países como Chile e Brasil, o mercado europeu terá um compacto 100% elétrico que já tem nome: Lafa 5.

Leapmotor Lafa 5 elétrico Leapmotor Divulgação (Stellantis)

O novo carro 100% elétrico será mostrado ao público no Salão de Munique no próximo dia 09 de setembro. O Leapmotor Lafa 5 terá a plataforma 3.5 que é compartilhada com modelos como B10 que já é vendido no mercado europeu. Diferente de modelos como B10 e C10, o Lafa 5 não terá a princípio motor elétrico com alcance estendido.

Leapmotor Lafa 5 elétrico Leapmotor Divulgação (Stellantis)

Ainda sem dados técnicos, pelo teaser divulgado a Leapmotor deve posicionar o Lafa 5 junto a modelos como Volkswagen ID.3, que apesar de não fazer o sucesso que a marca esperava, é a referência no mercado. Há carros elétricos similares como Cupra Born, Peugeot E-308, Opel Astra Electric e até mesmo BYD Dolphin que tem o mesmo perfil.

Leapmotor Lafa 5 elétrico Leapmotor Divulgação (Stellantis)

Se o Lafa 5 tiver o mesmo motor do B10 teremos algo como 215cv e bateria de 67kwh, deixando o carro pronto para cerca de 500km de autonomia com uma carga. No porte o carro deve ter cerca de 4,50m de comprimento e 2,74m de entre eixos.

‌



Leapmotor Lafa 5 elétrico Leapmotor Divulgação (Stellantis)

Em agosto a Leapmotor vendeu 57 mil veículos, crescimento de 88% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje só na Europa já são mais de 500 pontos de venda e um portfólio crescente de produtos. As vendas no Brasil começam até o final deste ano.

